На границе Мустамяэ и Кристийне идет строительство медицинского центра, в него переедет и лаборатория Synlab

Целью создания Центра здоровья Таммсааре является объединение в одном здании специалистов различных направлений: от семейных врачей, лабораторных служб и стоматологии до реабилитации и консультирования, чтобы сделать процесс лечения пациента максимально удобным и локализированным.

Майдо Люйсте, исполнительный директор компании-застройщика здания Scandium Kinnisvara, отметил, что здравоохранение и доступность медицинской помощи рядом с домом становятся все более важными темами для нашего стареющего населения.

«Поликлиника на границе Мустамяэ и Кристийне, где высокая плотность населения, принесет региону дополнительную ценность и предоставит возможность для размещения служб первичной медико-санитарной помощи в более просторных и современных помещениях, специально созданных для оказания медицинских услуг», - отметил он.

Здание имеет шесть этажей. Интерьер здания выполнен в теплых, естественных тонах, благодаря чему посещение центра и получение в нем в том числе и оздоровительных услуг будет проходить в уютной и приятной атмосфере. Люйсте пояснил, что благодаря широкому спектру услуг цель состоит в том, чтобы сделать пребывание пациента в доме максимально комфортным и решить несколько задач, таких как проведение обследований, диагностика и реабилитация в одном здании.

Архитекторами здания выступило бюро Kadarik Tüür Arhitektid, а автором архитектурного решения интерьера - студия Argus.

Новый медицинский центр в Таллинне начнет работу уже в 2025 году. Фото: Scandium

Scandium Kinnisvara AS - эстонский застройщик. Текущие крупные проекты Scandium включают полуостров Мариенхольм в Хаапсалу, квартал Марати в Копли (в Пыхья-Таллинне), бизнес-центр Scandium Park на перекрестке Петербургского шоссе и Тартуского шоссе в Таллинне, а также квартал Pärnu Bellevue в прибрежной части Пярну.