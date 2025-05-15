РАЙНЕР САКС От Путина можно ожидать чего угодно

Можно быть уверенным в том, что когда президент России приедет в Стамбул (или куда-нибудь еще в Турцию), он будет очень гибок в реакции на ситуацию и способен импровизировать на ходу, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Президент Трамп вновь повторил, что в ближайшие дни можно ожидать новостей о прекращении военных действий в Украине. Американский президент уже не раз делал подобные заявления, и, вероятно, им больше не придают серьезного значения.
Россия продолжила масштабные медиа-манипуляции на тему того, кто участвует или не участвует в переговорах в Стамбуле. Вся эта деятельность направлена на то, чтобы показать, что Россия не находится под чьим-либо давлением в вопросе переговоров.
В итоге президент России утвердил состав делегации для Стамбула. Делегацию возглавляет помощник президента Мединский. Остальные члены делегации имеют уровень заместителей министров. Мединский также возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году, и цель президента России - на каждом этапе подчеркивать, что переговоры продолжаются с того места, где они были прерваны в 2022 году.
Однозначного ответа относительно личного присутствия президента России в Стамбуле нет. В качестве главы российской делегации он ни в коем случае не поехал бы в Стамбул.
Россия, вероятно, пытается использовать возможный приезд главы государства как особый уступок, за который можно получить что-то взамен. Кроме того, у президента есть возможность отказаться от встречи с президентом Украины и встретиться только с президентами США и Турции.
Можно быть уверенным в том, что если президент России все же приедет в Стамбул (или куда-нибудь еще в Турции), он будет очень гибко реагировать на ситуацию и импровизировать на ходу. Легко сыграть на желании президента США публично продемонстрировать успех. Однако на данный момент наиболее вероятно, что президент России в ближайшие дни в Турции не появится.
В одном вопросе президент Украины и другие официальные лица правы. Если президент России лично не прибудет в Стамбул, достичь соглашения о перемирии будет невозможно. На самом деле, в таком случае невозможно будет достичь ничего, только выслушать требования России.
Теперь от реакции западных стран, их дальнейших действий и коммуникации зависит, сможет ли Россия продолжать продвигать свою повестку. Европейский союз согласовал вчера 17-й пакет санкций против России. Он в основном направлен против теневого флота России. Это шаг в правильном направлении, хотя для существенного ограничения экспорта российской нефти его пока недостаточно.
Комитет по правовым вопросам Совета Европы вчера объявил о решении создать специальный трибунал для расследования преступлений агрессии со стороны России. Это решение может оказать более серьезное влияние на сдерживание внешней политики России в долгосрочной перспективе.
Ракетные и дроновые удары по территории Украины
Россия нанесла ракетный удар по промышленному предприятию в Сумской области. В результате атаки погибли три человека.
Продолжились также удары российской армии с использованием иранских дронов. Сегодня ночью поступали сообщения о работе ПВО в Ивано-Франковске и Луцке. В последние месяцы атаки российских дронов не доходили до западной части Украины. Похоже, что теперь, расширяя географию ударов, Россия стремится создать в медиапространстве эффект кажущейся эскалации. Также поступили сообщения о дроновых атаках в Киеве.
Обстановка на фронтах
Активность российской армии на фронтах оставалась на уровне последних дней и недель. Основное направление наступления по-прежнему сосредоточено в районе Покровского на юге Донбасса.
- На направлении Курск/Сумы/Белгород количество российских атак за последние четыре дня оставалось ниже, чем в предыдущие недели, и значительных изменений в расположении войск не зафиксировано
- На Харьковском направлении продолжаются бои
- На Купянском направлении активность российских подразделений также оставалась низкой
- На Лиманском направлении темпы наступления сохраняются высокими, и возможно, что в некоторых точках России удалось закрепиться на улучшенных позициях
- На Сиверском направлении российская армия пытается нарастить активность, но пока безрезультатно
- Достаточно активно российские войска атаковали в городе Часов Яр и его окрестностях, но без успеха. Также вновь активизировались атаки на город Торецк, однако информации об их результатах пока нет
- На направлении Покровского зафиксировано наибольшее количество российских атак. Украинские подразделения испытывают трудности с отражением наступления к востоку от Покровска. Это направление также активно поддерживается наступлением российских войск с юга, где в некоторых местах удалось незначительно продвинуться
- На южном фронте имели место попытки атак в масштабе разведывательных боёв в направлении населённого пункта Орехов