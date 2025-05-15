РАЙНЕР САКС От Путина можно ожидать чего угодно

Президент Трамп вновь повторил, что в ближайшие дни можно ожидать новостей о прекращении военных действий в Украине. Американский президент уже не раз делал подобные заявления, и, вероятно, им больше не придают серьезного значения.

Россия продолжила масштабные медиа-манипуляции на тему того, кто участвует или не участвует в переговорах в Стамбуле. Вся эта деятельность направлена на то, чтобы показать, что Россия не находится под чьим-либо давлением в вопросе переговоров.

В итоге президент России утвердил состав делегации для Стамбула. Делегацию возглавляет помощник президента Мединский. Остальные члены делегации имеют уровень заместителей министров. Мединский также возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году, и цель президента России - на каждом этапе подчеркивать, что переговоры продолжаются с того места, где они были прерваны в 2022 году.

Однозначного ответа относительно личного присутствия президента России в Стамбуле нет. В качестве главы российской делегации он ни в коем случае не поехал бы в Стамбул.

Россия, вероятно, пытается использовать возможный приезд главы государства как особый уступок, за который можно получить что-то взамен. Кроме того, у президента есть возможность отказаться от встречи с президентом Украины и встретиться только с президентами США и Турции.