Подающего большие надежды спортсмена подозревают в убийстве пенсионера

Английский жокей и подающий надежды спортсмен Леви Уильямс (26) обвиняется в убийстве 71-летнего мужчины, сообщает BBC.
На счету Уильямса – несколько титулов на юношеском уровне, а ранее он был учеником в английской конюшне TJ Kent Racing. Теперь его стремительно развивавшаяся карьера неожиданно оборвалась.
Уильямса подозревают в убийстве 71-летнего Ричарда Вингроу. Он ударил Вингроу во время драки перед пабом в городе Ньюмаркет в марте, после чего пожилой мужчина упал. Спустя несколько дней Вингроу скончался в больнице от полученных травм.
По данным британских СМИ, Уильямса подозревают в том, что он нанес мужчине два удара и стал причиной того, что мужчина упал и из-за этого скончался. Судья постановил, что Уильямс останется под стражей до следующего заседания, которое состоится 27 июня.