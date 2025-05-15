Подающего большие надежды спортсмена подозревают в убийстве пенсионера

На счету Уильямса – несколько титулов на юношеском уровне, а ранее он был учеником в английской конюшне TJ Kent Racing. Теперь его стремительно развивавшаяся карьера неожиданно оборвалась.

Уильямса подозревают в убийстве 71-летнего Ричарда Вингроу. Он ударил Вингроу во время драки перед пабом в городе Ньюмаркет в марте, после чего пожилой мужчина упал. Спустя несколько дней Вингроу скончался в больнице от полученных травм.