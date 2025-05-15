Пожар привел к эвакуации из жилого дома семерых человек, кто-то поджег дверь одной из квартир

В 2:32 в Центр тревоги поступила информация, что на улице Айса в Пярну возник пожар в многоквартирном доме, передал пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома семерых жильцов, никто не пострадал.

Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже, где загорелась наружная дверь. Спасатели потушили огонь в 3:30 и жильцам разрешили вернуться в квартиры.