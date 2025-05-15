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Пожар привел к эвакуации из жилого дома семерых человек, кто-то поджег дверь одной из квартир

Техника Спасательного департамента.
Техника Спасательного департамента. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В ночь на четверг спасатели эвакуировали из жилого дома в Пярну семь человек, которые не пострадали.

В 2:32 в Центр тревоги поступила информация, что на улице Айса в Пярну возник пожар в многоквартирном доме, передал пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома семерых жильцов, никто не пострадал.

Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже, где загорелась наружная дверь. Спасатели потушили огонь в 3:30 и жильцам разрешили вернуться в квартиры.

По оценке инспектора по пожарам Спасательного департамента, речь идет о поджоге; дальше этим инцидентом будет заниматься полиция.

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