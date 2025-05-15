По данным издания sports.ru агрессорской страны, с начала 2024 года российский хоккеист Илья Ковальчук нарушил правила дорожного движения уже 210 раз. Общая сумма штрафов составила 264 тысячи рублей, что эквивалентно почти трем тысячам евро.
Ковальчук, чаще всего разъезжавший на Mercedes-Benz, получил штраф за превышение скорости в Эстонии 115 раз, 46 раз был оштрафован за езду по обочине или игнорирование дорожных знаков и разметки, а еще 24 раза – за неправильную парковку.
По данным sports.ru, на прошлой неделе по просьбе дорожной полиции Ковальчук опубликовал видео, в котором призвал водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. В ролике российский хоккеист также заявил, что поддерживает безопасность на дорогах.
За свою карьеру Ковальчук становился олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и чемпионом России. В 2012 году он вместе с «Нью-Джерси Девилз» дошел до финала Кубка Стэнли, где команда уступила «Лос-Анджелес Кингз». В прошлом сезоне он выступал за московский «Спартак» в КХЛ. В марте этого года Ковальчук объявил о завершении спортивной карьеры.