Легендарный российский хоккеист стал злостным нарушителем ПДД

Ковальчук, чаще всего разъезжавший на Mercedes-Benz, получил штраф за превышение скорости в Эстонии 115 раз, 46 раз был оштрафован за езду по обочине или игнорирование дорожных знаков и разметки, а еще 24 раза – за неправильную парковку.

По данным sports.ru, на прошлой неделе по просьбе дорожной полиции Ковальчук опубликовал видео, в котором призвал водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. В ролике российский хоккеист также заявил, что поддерживает безопасность на дорогах.