В парке Тондираба открылась площадка для пляжного волейбола

«Парк Тондираба – крупнейшая зеленая зона в Ласнамяэ. Помимо многочисленных зон отдыха здесь расположены самые разные спортивные площадки. Некоторые из них работают сезонно – недавно вновь открылся роликовый парк, а любители пляжного волейбола теперь вновь могут играть на песчаной площадке в непосредственной близости от роликового парка. Кроме того, поблизости находятся два тренажерных зала под открытым небом, так что в хорошую погоду найти в парке подходящее занятие могут как новички, так и опытные спортсмены», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Управа района Ласнамяэ тщательно следит за состоянием площадки. С наступлением осени, перед зимним сезоном, сетки временно снимаются, и площадка накрывается специальным покрытием. Это помогает предотвратить разброс песка и защищает инвентарь от неблагоприятных погодных условий. В начале сезона пляжного волейбола покрытие снимается, сетки устанавливаются с помощью волонтеров, и площадка вновь открывается для использования.

На протяжении сезона площадка для игры в пляжный волейбол открыта каждый день с 10:00 до 22:00. Ключи от ограждения можно получить у паркового сторожа, чья будка расположена рядом с площадкой.