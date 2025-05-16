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Сколько будет стоить комментарий в интернете с запрещенной в Эстонии символикой: лидер по штрафам – Нарва

Вэб-полицейские - норма для стран ЕС. На фото - сотрудница немецкой кибер-полиции делает фото на свой смартфон во время работы на уличном мероприятии. Гамбург, 12 марта 2024 года.
Вэб-полицейские - норма для стран ЕС. На фото - сотрудница немецкой кибер-полиции делает фото на свой смартфон во время работы на уличном мероприятии. Гамбург, 12 марта 2024 года. Фото: Picture-alliance / DPA / Scanpix

​Департамент полиции и погранохраны (PPA) рассказал, что происходит со статистикой наказаний за использование запрещенной российской и советской символики и как нарушителей находят в интернете. Ранее Rus.Postimees поговорил с жительницей Нарвы, оштрафованной в мае за комментарий к 23 февраля.

После 9 мая 2025 года в соцсетях стали появляться сообщения о штрафах, которые жители Эстонии начали получать за свою интернет активность. Пользователи Facebook-группы «Русскоязычная Эстония» активно обсуждают штрафы за картинки и видео, где есть символы агрессии.

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