Министерство климата хочет выдать разрешение на строительство первой морской ветряной электростанции

Министерство климата направило в правительство на утверждение проект, который позволит Эстонии предоставить первое разрешение на строительство морской ветряной электростанции. Разрешение хочет получить компания Saare Wind Energy OÜ, которая планирует построить ветряную электростанцию у западного побережья Сааремаа.
«Это первое разрешение на строительство в истории эстонских морских ветровых электростанций стало бы важным шагом на пути к производству чистой энергии», - сказал Яанус Уйга, вице-канцлер по энергетике и минеральным ресурсам Министерства климата.