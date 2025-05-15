Министерство климата хочет выдать разрешение на строительство первой морской ветряной электростанции

«Это первое разрешение на строительство в истории эстонских морских ветровых электростанций стало бы важным шагом на пути к производству чистой энергии», - сказал Яанус Уйга, вице-канцлер по энергетике и минеральным ресурсам Министерства климата.

Подана заявка на получение разрешения на строительство морской ветряной электростанции, состоящей из 100 ветряных турбин, расположенной на расстоянии не менее 11 км от западного побережья Сааремаа. Планируется, что максимальная мощность парка составит 1400 мегаватт, а выработка электроэнергии может начаться в начале 2030-х годов.