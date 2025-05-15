Экономист: не стоит драматизировать рекордный уровень безработицы

«Некоторое время назад я писал, что число работников государственного сектора за год увеличилось на тысячи человек, и тогда Департамент статистики прокомментировал это как вводящую в заблуждение информацию, утверждая, что квартальные данные недостаточно надежны. Они сильно колеблются, и более точные сведения можно получить из данных регистра», - отметил Эаметс.

«Точно такой же вывод справедлив и для числа безработных. Например, в четвертом квартале 2023 года число безработных составляло 46 600 человек, что на 8000 меньше, чем кварталом ранее, и на 12 000 меньше, чем кварталом позже», - добавил он, уточнив, что в прошлом году безработица постепенно снижалась и к концу года достигла 55 300 человек.