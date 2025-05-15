Экономист: не стоит драматизировать рекордный уровень безработицы

После того как Департамент статистики в четверг опубликовал данные, что число безработных в первом квартале было самым высоким за последние 12 лет, главный экономист Bigbank Рауль Эаметс призвал не драматизировать эту ситуацию.
«Некоторое время назад я писал, что число работников государственного сектора за год увеличилось на тысячи человек, и тогда Департамент статистики прокомментировал это как вводящую в заблуждение информацию, утверждая, что квартальные данные недостаточно надежны. Они сильно колеблются, и более точные сведения можно получить из данных регистра», - отметил Эаметс.