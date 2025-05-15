ИССЛЕДОВАНИЕ Учебная мобильность помогает развивать профобразование в Эстонии

В мае Департамент по делам образования и молодежи (Harno) опубликовал исследование, проведенное агентством программ Erasmus+ и Европейского корпуса солидарности, в котором изучаются результаты участия сотрудников профобразования в международных стажировках и то, как они сами оценивают влияние этого опыта.
В опросе участвовали педагоги, кто уже принимал участие в учебных стажировках, так и те, кто еще не имел такого опыта. Результаты подтверждают, что учебная практика оказывает заметное положительное влияние как на личном, так и на организационном уровне, отмечают авторы обзора исследования и отзывов Мерике Санглепп и Биргит Петерсон.
Согласно новому исследованию агентства Erasmus+ и Европейского корпуса солидарности, международные учебные мобильности значительно повлияли на профессиональное образование в Эстонии. Если в 1998 году участие приняли всего 22 человека, то сегодня в программе ежегодно участвуют около 700 сотрудников системы образования.
Советник по вопросам профессионального образования Министерства образования и науки Рита Каск-Клесманн отметила, что учебная мобильность играет важную роль в развитии профессионального образования. «Erasmus+ дал возможность учителям и руководителям школ участвовать в программах стажировки и проектах сотрудничества. Знакомство с методами и организацией работы профессиональных училищ в других странах помогает преподавателям разнообразить свою работу и сделать обучение более практичным. Это, в свою очередь, способствует лучшей подготовке учащихся к выходу на рынок труда», - сказала она.
«Международная академическая мобильность - это не просто возможность личного развития, но и двигатель для всей системы профессионального образования. Она способствует повышению качества преподавания, поощряет сотрудничество и помогает формировать профессиональное образование как современный и конкурентоспособный выбор на международной арене», - добавила Каск-Клесманн.
Учебная мобильность развивает и человека, и учебное заведение
В результате участия в учебной мобильности учителя, специалисты и руководители профессионального образования получили идеи для внедрения инноваций в своей работе. 84% респондентов отметили, что улучшили свои навыки мотивации учеников к саморазвитию, а также способности создавать среду, способствующую благополучию и развитию обучающихся. Указывается, что возможность познакомиться с международными стандартами качества и процессами помогла более эффективно применять прозрачные методы работы.
Учителя, участвовавшие в стажировках, внедрили в своей работе значительные новшества - усовершенствовали подходы к обучению, применяемые методики и обновили учебные материалы. Один из преподавателей рассказал, что стал чаще использовать игровые элементы на занятиях: игры на знакомство, концентрацию и сотрудничество. Также участие в мобильности повысило мотивацию к работе и стремление к профессиональному развитию.
Учебная мобильность влияет не только на индивидуальный рост педагогов. Так, 79% респондентов считают, что благодаря практикам и международному сотрудничеству в учебных заведениях появились новые амбиции и цели. Обновлены учебные программы, материалы и методы, начаты новые проекты и направления развития. 74% считают, что повысилась репутация их учебного заведения.
Исследование также показало, что, по мнению 71% участников, усилилось взаимное обучение между коллегами: в учреждениях чаще помогают друг другу, делятся материалами, обсуждают новые методы и проводят тренинги.
Директор Тартуского центра профессионального образования (VOCO) Райни Йыкс подтверждает, что учебная мобильность играет важную роль в профессиональном образовании. «Каждый учитель, возвращаясь из стажировки, приносит с собой не только новые знания и методики, но и более широкий взгляд на мир. Этот опыт помогает формировать обучение, которое становится более содержательным, современным и жизненно применимым. В сотрудничестве с международными партнерами рождаются креативные решения, которые влияют на каждого учащегося. Мобильность делает школьную культуру более открытой, поддерживающей и инновационной», - отметил он.
Исследование также выявило, что ценность учебной мобильности в значительной степени зависит от поддержки внутри учреждения. Для усиления ее эффекта важна позитивная установка коллег и готовность руководства видеть и реализовывать изменения, происходящие благодаря мобильности.
Учебная мобильность формирует амбициозных педагогов
Преподаватель профессионального образования отдела питания и туризма VOCO Трийну Вирнас описывает свой путь с энтузиазмом и открытостью. Ее решение участвовать в мобильности было тесно связано с учебой в Тартуском университете.
Начинающая преподавательница почувствовала, что для становления хорошим профессиональным педагогом ей нужны новые идеи. «Знакомство с практиками, методами обучения и цифровыми решениями в других странах расширяет мой кругозор как преподавателя. И, конечно, я применяю новые методы в работе со своими учениками», - рассказала она.
«В Дании я увидела, что проектное обучение и метод перевернутого класса уже используются даже в детском саду. Это вдохновило меня создать электронный курс на платформе Moodle для внедрения активного обучения и в эстонском училище», - добавила Вирнас.
Она также проводила международные курсы по обслуживанию клиентов, в которых участвовали студенты из-за рубежа, и поддерживала участие своих учеников в учебной мобильности. Положительные отзывы студентов вдохновляют ее продолжать: полученный опыт помогает молодежи развивать как профессиональные, так и личные навыки, а также заводить прочные дружеские связи за границей.
Преподаватель ИТ-академии Тимо Пуйстая отметил, что международный опыт научил его постоянно критически оценивать и совершенствовать свою работу. «Учебная мобильность помогла мне выйти из зоны комфорта», - сказал он.
Он подчеркнул, что уверенность в себе и стремление к постоянному развитию - это ценности, которые глубоко укоренились в нем благодаря международному опыту. «Мобильность заставляет меня задавать себе вопросы: действительно ли мои занятия проходят наилучшим образом? Даю ли я достаточно знаний? Удерживаю ли я внимание студентов?» - отметил Пуйстая.
Главные препятствия - недостаток информации и страх языкового барьера
Несмотря на прекрасные возможности, которые предоставляет программа Erasmus+, далеко не все педагоги (особенно с меньшим стажем) уже воспользовались ими. В исследовании приняли участие как те, кто уже проходил мобильность (213 человек), так и те, кто еще не участвовал (89 человек).
Среди основных препятствий, по данным исследования: недостаток информации (35% не участвовавших) и недостаточное знание иностранных языков (29%). Иногда также мешают организационные сложности, например, трудно найти замену на время отсутствия.
Тем не менее, отсутствие языковых навыков и недостаточная осведомленность не должны становиться барьером. И Трийну Вирнас, и Тимо Пуйстая уверяют, что языковой барьер преодолим, и поддержка есть как дома, так и за границей. «Обязательно поезжайте», - советует Вирнас коллегам. «Знания и опыт, которые дает мобильность - бесценны».
Исследование рекомендует уделить больше внимания развитию цифровых компетенций и поощрять использование смешанных форм учебной мобильности, как очной, так и виртуальной. Важно также поддерживать начинающих педагогов, чтобы они смелее участвовали в мобильности. Это поможет ускорить их профессиональное развитие, повысить мотивацию и укрепить уверенность в выбранной профессии. Кроме того, необходимо шире распространять результаты учебной мобильности в учреждениях, чтобы вдохновить тех, кто еще не участвовал.
Учебная мобильность открывает будущее
Исследование подтверждает: международный опыт обогащает не только отдельного человека, но и дает импульс развитию всей школы и, шире - профессионального образования Эстонии.
Опыт, предоставляемый программой Erasmus+, имеет важное значение для профессиональных учебных заведений, поскольку способствует как повышению качества образования и его интернационализации, так и общему прогрессу всей системы профобразования.