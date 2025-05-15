ИССЛЕДОВАНИЕ Учебная мобильность помогает развивать профобразование в Эстонии

В результате участия в учебной мобильности учителя, специалисты и руководители профессионального образования получили идеи для внедрения инноваций в своей работе. 84% респондентов отметили, что улучшили свои навыки мотивации учеников к саморазвитию, а также способности создавать среду, способствующую благополучию и развитию обучающихся. Указывается, что возможность познакомиться с международными стандартами качества и процессами помогла более эффективно применять прозрачные методы работы.

Учителя, участвовавшие в стажировках, внедрили в своей работе значительные новшества - усовершенствовали подходы к обучению, применяемые методики и обновили учебные материалы. Один из преподавателей рассказал, что стал чаще использовать игровые элементы на занятиях: игры на знакомство, концентрацию и сотрудничество. Также участие в мобильности повысило мотивацию к работе и стремление к профессиональному развитию.

Учебная мобильность влияет не только на индивидуальный рост педагогов. Так, 79% респондентов считают, что благодаря практикам и международному сотрудничеству в учебных заведениях появились новые амбиции и цели. Обновлены учебные программы, материалы и методы, начаты новые проекты и направления развития. 74% считают, что повысилась репутация их учебного заведения.

Исследование также показало, что, по мнению 71% участников, усилилось взаимное обучение между коллегами: в учреждениях чаще помогают друг другу, делятся материалами, обсуждают новые методы и проводят тренинги.