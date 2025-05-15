Цахкна министрам иностранных дел стран НАТО: случай с истребителем – наглядный пример российской угрозы альянсу

«Вечером 12 мая Эстония воспользовалась своим правом контролировать судно теневого флота без флага и страхования, пересекавшее ее исключительную экономическую зону - танкер Argent/Jaguar, который включен в санкционный список Великобритании. В ответ на это Россия повела себя крайне агрессивно, отправив истребитель для прикрытия танкера, что привело к нарушению воздушного пространства Эстонии», - рассказал Цахкна своим коллегам из НАТО.