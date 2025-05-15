Цахкна министрам иностранных дел стран НАТО: случай с истребителем – наглядный пример российской угрозы альянсу

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна («Ээсти 200») на неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Анталье заявил, что недавнее нарушение воздушного пространства Эстонии российским истребителем, прикрывающим танкер из теневого флота, является ярким примером российской угрозы всему альянсу.
«Вечером 12 мая Эстония воспользовалась своим правом контролировать судно теневого флота без флага и страхования, пересекавшее ее исключительную экономическую зону - танкер Argent/Jaguar, который включен в санкционный список Великобритании. В ответ на это Россия повела себя крайне агрессивно, отправив истребитель для прикрытия танкера, что привело к нарушению воздушного пространства Эстонии», - рассказал Цахкна своим коллегам из НАТО.