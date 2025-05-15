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Цахкна министрам иностранных дел стран НАТО: случай с истребителем – наглядный пример российской угрозы альянсу

Перевод: Сергей Светлов
Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Анталье, Турция.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Анталье, Турция. Фото: Ozan Kose / AFP / Scanpix

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна («Ээсти 200») на неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Анталье заявил, что недавнее нарушение воздушного пространства Эстонии российским истребителем, прикрывающим танкер из теневого флота, является ярким примером российской угрозы всему альянсу.

«Вечером 12 мая Эстония воспользовалась своим правом контролировать судно теневого флота без флага и страхования, пересекавшее ее исключительную экономическую зону - танкер Argent/Jaguar, который включен в санкционный список Великобритании. В ответ на это Россия повела себя крайне агрессивно, отправив истребитель для прикрытия танкера, что привело к нарушению воздушного пространства Эстонии», - рассказал Цахкна своим коллегам из НАТО.

Министр подчеркнул, что в такой ситуации ключевое значение приобретает усиление возможностей сдерживания и обороны союзников.

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