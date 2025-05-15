Мост на бульваре Кадака откроется раньше запланированного срока

Общественный транспорт вернется на привычные маршруты в первой половине следующей недели. Согласно графику, предусмотренному контрактом, мост должен был быть открыт для движения 30 июня этого года, однако строительство продвигалось быстрее плана благодаря слаженному сотрудничеству с подрядчиком.

Ранее предполагалось, что движение по мосту можно будет частично восстановить уже зимой, пусть и с ограничениями по скорости и объему. Однако этому помешали сложные работы: пришлось полностью перестраивать подземные коммуникации и прокладывать новую ливневую канализацию. В итоге открыть мост раньше графика, как надеялись, не получилось.