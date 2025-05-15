Мост на бульваре Кадака откроется раньше запланированного срока

В июле прошлого года в Таллинне началась реконструкция моста на бульваре Кадака. Старый мост был изношен и представлял опасность для движения. Теперь работы подошли к концу и движение по новому мосту откроется уже в следующий понедельник.
Общественный транспорт вернется на привычные маршруты в первой половине следующей недели. Согласно графику, предусмотренному контрактом, мост должен был быть открыт для движения 30 июня этого года, однако строительство продвигалось быстрее плана благодаря слаженному сотрудничеству с подрядчиком.