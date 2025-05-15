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Мост на бульваре Кадака откроется раньше запланированного срока

Перевод: Каролина Вертяева
Строительство виадука на бульваре Кадака.
Строительство виадука на бульваре Кадака. Фото: Atemo

В июле прошлого года в Таллинне началась реконструкция моста на бульваре Кадака. Старый мост был изношен и представлял опасность для движения. Теперь работы подошли к концу и движение по новому мосту откроется уже в следующий понедельник.​

Общественный транспорт вернется на привычные маршруты в первой половине следующей недели. Согласно графику, предусмотренному контрактом, мост должен был быть открыт для движения 30 июня этого года, однако строительство продвигалось быстрее плана благодаря слаженному сотрудничеству с подрядчиком.

Ранее предполагалось, что движение по мосту можно будет частично восстановить уже зимой, пусть и с ограничениями по скорости и объему. Однако этому помешали сложные работы: пришлось полностью перестраивать подземные коммуникации и прокладывать новую ливневую канализацию. В итоге открыть мост раньше графика, как надеялись, не получилось.

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