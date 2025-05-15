Каллас: наибольшее изменение в образовании – появление больших языковых моделей

«Одно из мудрых решений для продолжения существования эстонского языка, эстонской культуры, эстонского государства и самовыражения - это сделать так, чтобы искусственный интеллект использовал бы наш язык, а наша молодежь знала, что такое искусственный интеллект. И не только знала, но и использовала его для обучения и развития своего мышления и навыков обучения», - сказала Каллас.

По ее словам, программа «скачка ИИ» (TI-hüpe) - это программа выживания эстонского языка, культуры и народа, а также программа выживания образования мирового уровня на родном языке. Президент Алар Карис, эксперты из бизнеса, Министерства образования и науки являются движущей силой этих изменений в эстонских школах.

По словам Каллас, рамками ее выступления являются государственные цели и стратегические направления, сформулированные в стратегии «Эстония 2035», но в этой стратегии нет ни слова об искусственном интеллекте.

«Это доказательство того, как быстро меняется мир, и доказательство того, как быстро мы должны адаптироваться к изменениям. В этом быстро меняющемся мире быть маленьким выгодно, - подчеркнула Каллас, отметив, что от появления идеи до начала составления проекта программы TI-hüpe в Эстонии прошел всего месяц. - В быстро меняющемся мире быть маленьким - значит быть сильным».

По ее словам, лидерами проекта TI-hüpe являются учителя, которые отвечают за обучение и которые также получат лицензии на использование искусственного интеллекта в сентябре.