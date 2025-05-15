Каллас: наибольшее изменение в образовании – появление больших языковых моделей

В четверг, 15 мая, министр образования и науки Кристина Каллас выступила в Рийгикогу с докладом о выполнении целей, поставленных в стратегии «Эстония 2035», и начатых реформах в сфере образования, отметив, что самым большим изменением в образовании является появление больших языковых моделей.
«Детские сады, школы и университеты отражают все, что происходит в обществе. Однако за последние пять лет общество пережило целый ряд серьезных потрясений и стало свидетелем зарождения новых перемен - пандемии, войны, рецессии, последствия ускоренного потепления климата. А в 2022 году на сцену вышел искусственный интеллект», - сказала Каллас в своем выступлении.
По ее словам, самое большое изменение для самого образования, или обучения, - это появление больших языковых моделей. «Появление искусственного интеллекта в наших телефонах решительно меняет способ обучения людей. На протяжении почти трех столетий обучение происходило во все более раннем возрасте, и сегодня образование ребенка начинается в детском саду уже на втором году жизни. Но на протяжении почти трех столетий человечество ожидало от образования трех вещей - обучиться общеизвестным истинам, понять их и научиться их применять. Другими словами, образование развивает у человека память, понимание и умение применять полученные знания», - отметила Каллас.
По ее словам, искусственный интеллект вводит нас в новую зону развития обучения - развиваясь, чтобы победить в битве с искусственным разумом, человек в школе должен приобрести не только знания и умение их применять, но и аналитические навыки, способность оценивать ситуации и факты, а также творческие способности. «Однако эти когнитивные способности более высокого уровня требуют иного процесса обучения, чем простое заучивание и пересказ», - подчеркнула Каллас.
Она отметила, что цена отставания от поезда перемен, которые несет с собой искусственный интеллект, очень высока, и особенно высока она для маленькой страны со своим языком.
«Одно из мудрых решений для продолжения существования эстонского языка, эстонской культуры, эстонского государства и самовыражения - это сделать так, чтобы искусственный интеллект использовал бы наш язык, а наша молодежь знала, что такое искусственный интеллект. И не только знала, но и использовала его для обучения и развития своего мышления и навыков обучения», - сказала Каллас.
По ее словам, программа «скачка ИИ» (TI-hüpe) - это программа выживания эстонского языка, культуры и народа, а также программа выживания образования мирового уровня на родном языке. Президент Алар Карис, эксперты из бизнеса, Министерства образования и науки являются движущей силой этих изменений в эстонских школах.
По словам Каллас, рамками ее выступления являются государственные цели и стратегические направления, сформулированные в стратегии «Эстония 2035», но в этой стратегии нет ни слова об искусственном интеллекте.
«Это доказательство того, как быстро меняется мир, и доказательство того, как быстро мы должны адаптироваться к изменениям. В этом быстро меняющемся мире быть маленьким выгодно, - подчеркнула Каллас, отметив, что от появления идеи до начала составления проекта программы TI-hüpe в Эстонии прошел всего месяц. - В быстро меняющемся мире быть маленьким - значит быть сильным».
По ее словам, лидерами проекта TI-hüpe являются учителя, которые отвечают за обучение и которые также получат лицензии на использование искусственного интеллекта в сентябре.
«Основное внимание в программе TI-hüpe уделяется подготовке учителей и их оснащению знаниями, навыками и компетенциями для преподавания с помощью набора искусственного интеллекта. Создан фонд TI-hüpe, ведутся переговоры с создателями искусственного интеллекта. Наша цель - создать искусственный интеллект на эстонском языке, который будет работать в культурном пространстве Эстонии, а данные наших учеников будут надежно защищены», - добавила Каллас.