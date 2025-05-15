Правительство хочет разрешить большему числу иностранных работников приезжать в Эстонию

Правительство одобрило предложение подготовить поправки к закону о иностранцах, которые предусматривают исключение для квалифицированных работников с целью более гибкого привлечения иностранных специалистов, необходимых для роста компаний. Это исключение будет соответствовать требованиям по заработной плате, а также учитывать потребности Эстонии в рабочей силе и навыках.​