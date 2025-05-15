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Правительство хочет разрешить большему числу иностранных работников приезжать в Эстонию

Строители. Фото иллюстративное.
Строители. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Правительство одобрило предложение подготовить поправки к закону о иностранцах, которые предусматривают исключение для квалифицированных работников с целью более гибкого привлечения иностранных специалистов, необходимых для роста компаний. Это исключение будет соответствовать требованиям по заработной плате, а также учитывать потребности Эстонии в рабочей силе и навыках.​

При наступлении экономического роста дефицит квалифицированных специалистов станет проблемой, препятствующей развитию и расширению предприятий. Отчет OSKA, анализирующий ситуацию на рынке труда в ближайшие годы и в будущем, показывает, что из-за старения населения местных работников не хватит для заполнения рабочих мест по многим специальностям, необходимым для роста промышленного сектора, сообщили Министерство внутренних дел и Министерство экономики и коммуникаций.​

В перспективе следующего десятилетия ежегодно будет не хватать примерно 1400 высококвалифицированных специалистов и 700 квалифицированных рабочих, потребность в которых не могут покрыть выпускники системы эстонского профессионального образования.

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