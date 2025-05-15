Банк: неузаконенные изменения значительно снижают стоимость недвижимости

Препятствия при получении кредита

При подаче заявления на жилищный кредит банк всегда тщательно оценивает, подходит ли имущество в качестве залога. Если регистрационные данные не соответствуют реальности, банк может посчитать, что недвижимость не является достаточно надежным залогом, и отказать в выдаче кредита. Если недостатки незначительные, банк может предложить сумму меньше ожидаемой и включить в договор условие об устранении проблем в установленный срок.

Ситуация становится еще сложнее, если несоответствия с регистрационными данными обнаруживаются уже после покупки недвижимости и получения кредита. Тогда новому владельцу придется заказывать новый проект, оплачивать реконструкцию или в худшем случае - демонтировать произведенные изменения.

Мало кто знает, что у местного самоуправления есть право наложить штраф на владельца недвижимости за незаконное строительство.

«Был, например, случай, когда человек обратился в банк с заявкой на кредит под залог квартиры, построенной на чердачном этаже многоквартирного дома. Выяснилось, что квартира была обустроена на чердаке незаконно - соседи подали жалобу в местное самоуправление, которое потребовало снести незаконную постройку. Добросовестный покупатель квартиры не знал о незаконности на момент покупки и считал, что раз он сам не строил, то и не обязан выполнять предписание. Через некоторое время местное самоуправление пришло проверять исполнение предписания и наложило на владельца штраф в размере 1200 евро», - рассказала Осипова.