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Прибыль Luminor снизилась

Luminor.
Luminor. Фото: Paula Äurkste

Банк Luminor в первом квартале заработал чистую прибыль в размере 45,4 миллиона евро по сравнению с 66,8 миллиона евро за тот же период прошлого года.​

Операционные доходы снизились на 34,7 миллиона евро, главным образом из-за уменьшения чистого процентного дохода на фоне снижения процентных ставок в еврозоне. Банк сохранил дисциплину в расходах и сократил операционные затраты на 6,7 миллиона евро. Коэффициент расходов к доходам составил 55,5%, а годовая рентабельность собственного капитала - 10,7%.

По данным Luminor, банк сохранил сильные позиции по ликвидности и капиталу, а также высокое качество кредитного портфеля - доля просроченных кредитов составила 1,9% от общего объема портфеля.

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