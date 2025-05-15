Прибыль Luminor снизилась

Операционные доходы снизились на 34,7 миллиона евро, главным образом из-за уменьшения чистого процентного дохода на фоне снижения процентных ставок в еврозоне. Банк сохранил дисциплину в расходах и сократил операционные затраты на 6,7 миллиона евро. Коэффициент расходов к доходам составил 55,5%, а годовая рентабельность собственного капитала - 10,7%.