Правительство хочет создать реестр, в котором будут собраны данные о кредитах людей

«Реестр необходим для того, чтобы кредиторы могли точнее оценивать способность клиента вернуть заем, но зачастую он также помогает и самим людям лучше отслеживать свои обязательства. В итоге это помогает предотвратить чрезмерное заимствование», - сказал министр финансов Юрген Лиги.

Чрезмерное заимствование и принятие на себя непосильных обязательств являются проблемой в Эстонии. На это указывают как различные исследования, так и статистика. Люди чаще всего испытывают трудности с погашением именно небольших потребительских кредитов, выданных некредитными учреждениями. По данным Министерства финансов, на конец 2024 года у таких кредиторов насчитывалось около 47 000 просроченных договоров.

Кредиторы при выдаче займа обязаны руководствоваться принципом ответственного кредитования и учитывать все предыдущие финансовые обязательства заемщика. Однако на практике это не так просто, поскольку отсутствует доступ к информации о кредитах, лизингах и других обязательствах, выданных другими поставщиками финансовых услуг.

Хотя человек обязан сам предоставить соответствующую информацию кредитору, на деле это происходит не всегда. Консультанты по долговым вопросам также отмечают, что обратившиеся к ним люди зачастую даже не знают точно, какие у них имеются обязательства.

Займы должны быстро попадать в реестр