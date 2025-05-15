Чт, 15.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Правительство хочет создать реестр, в котором будут собраны данные о кредитах людей

Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

Правительство одобрило законопроект, согласно которому в Эстонии в 2028 году начнет работу реестр кредитной информации. По данным Министерства финансов, его основной целью является предотвращение чрезмерного заемничества.​

«Реестр необходим для того, чтобы кредиторы могли точнее оценивать способность клиента вернуть заем, но зачастую он также помогает и самим людям лучше отслеживать свои обязательства. В итоге это помогает предотвратить чрезмерное заимствование», - сказал министр финансов Юрген Лиги.

Чрезмерное заимствование и принятие на себя непосильных обязательств являются проблемой в Эстонии. На это указывают как различные исследования, так и статистика. Люди чаще всего испытывают трудности с погашением именно небольших потребительских кредитов, выданных некредитными учреждениями. По данным Министерства финансов, на конец 2024 года у таких кредиторов насчитывалось около 47 000 просроченных договоров.

Кредиторы при выдаче займа обязаны руководствоваться принципом ответственного кредитования и учитывать все предыдущие финансовые обязательства заемщика. Однако на практике это не так просто, поскольку отсутствует доступ к информации о кредитах, лизингах и других обязательствах, выданных другими поставщиками финансовых услуг.

Хотя человек обязан сам предоставить соответствующую информацию кредитору, на деле это происходит не всегда. Консультанты по долговым вопросам также отмечают, что обратившиеся к ним люди зачастую даже не знают точно, какие у них имеются обязательства.

Займы должны быстро попадать в реестр

Законопроект позволяет создать в Эстонии реестр кредитной информации, в который все кредиторы будут обязаны подавать данные о выданных кредитах. Каждый новый кредит или изменение условий договора должно быть внесено в реестр в течение 24 часов.

Таким образом формируется целостная картина долговой нагрузки человека, которую сможет использовать и он сам. Перед выдачей нового кредита кредитор обязан будет сделать запрос в реестр, чтобы на основе достоверной информации оценить способность человека вернуть кредит. Также у человека появится возможность установить для себя запрет на получение займов в этом реестре, сообщает министерство.

Реестр будет вести частная компания, выбранная по конкурсу, деятельность которой будет подчиняться строгим правилам и требованиям. От каждого запроса в реестр останется электронный след, и человек сможет увидеть, кто именно запрашивал информацию о нем.

В описании повестки заседания правительства, разосланной СМИ в четверг утром, указано, что расходы, связанные с реестром, будут покрываться за счет платы за услуги. Это означает, что государство не будет финансировать содержание реестра.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх