Правительство хочет создать реестр, в котором будут собраны данные о кредитах людей

Правительство одобрило законопроект, согласно которому в Эстонии в 2028 году начнет работу реестр кредитной информации. По данным Министерства финансов, его основной целью является предотвращение чрезмерного заемничества.
«Реестр необходим для того, чтобы кредиторы могли точнее оценивать способность клиента вернуть заем, но зачастую он также помогает и самим людям лучше отслеживать свои обязательства. В итоге это помогает предотвратить чрезмерное заимствование», - сказал министр финансов Юрген Лиги.
Чрезмерное заимствование и принятие на себя непосильных обязательств являются проблемой в Эстонии. На это указывают как различные исследования, так и статистика. Люди чаще всего испытывают трудности с погашением именно небольших потребительских кредитов, выданных некредитными учреждениями. По данным Министерства финансов, на конец 2024 года у таких кредиторов насчитывалось около 47 000 просроченных договоров.
Кредиторы при выдаче займа обязаны руководствоваться принципом ответственного кредитования и учитывать все предыдущие финансовые обязательства заемщика. Однако на практике это не так просто, поскольку отсутствует доступ к информации о кредитах, лизингах и других обязательствах, выданных другими поставщиками финансовых услуг.
Хотя человек обязан сам предоставить соответствующую информацию кредитору, на деле это происходит не всегда. Консультанты по долговым вопросам также отмечают, что обратившиеся к ним люди зачастую даже не знают точно, какие у них имеются обязательства.
Займы должны быстро попадать в реестр
Законопроект позволяет создать в Эстонии реестр кредитной информации, в который все кредиторы будут обязаны подавать данные о выданных кредитах. Каждый новый кредит или изменение условий договора должно быть внесено в реестр в течение 24 часов.
Таким образом формируется целостная картина долговой нагрузки человека, которую сможет использовать и он сам. Перед выдачей нового кредита кредитор обязан будет сделать запрос в реестр, чтобы на основе достоверной информации оценить способность человека вернуть кредит. Также у человека появится возможность установить для себя запрет на получение займов в этом реестре, сообщает министерство.
Реестр будет вести частная компания, выбранная по конкурсу, деятельность которой будет подчиняться строгим правилам и требованиям. От каждого запроса в реестр останется электронный след, и человек сможет увидеть, кто именно запрашивал информацию о нем.
В описании повестки заседания правительства, разосланной СМИ в четверг утром, указано, что расходы, связанные с реестром, будут покрываться за счет платы за услуги. Это означает, что государство не будет финансировать содержание реестра.