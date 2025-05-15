КОЛОНКА СОБОЛЕВА Возвращение «блудного сына» и возможное сближение центристов с EKRE

В среду было объявлено о возвращении в ряды Центристской партии политика Пеэтера Эрнитса. Журналист Павел Соболев призывает не считать это событие малозначительным, а, напротив, увидеть в нем признак того, что Центристская партия уже начала очень серьезно готовиться к выборам в Рийгикогу, до которых остается еще почти два года.
На этой неделе руководство Центристской партии собрало специальную пресс-конференцию, чтобы объявить о вступлении в ряды центристов внефракционного депутата Рийгикогу Пеэтера Эрнитса. Кому-то могло показаться, что объявление о пополнении рядов партии политиком, который уже когда-то в ней состоял, было обставлено с избыточным пафосом: мол, достаточно будничному событию искусственно сообщался крупный масштаб.
Тем не менее, Пеэтер Эрнитс выглядит слишком колоритной фигурой, чтобы его возвращение в ряды центристов стоило бы воспринимать как судорожную попытку партии лишний раз напомнить о себе. Скорее, в этом шаге следует видеть признаки того, что руководство центристов сейчас очень серьезно думает не только о местных выборах 2025 года, но и о парламентских 2027-го.
Случай Эрнитса не слишком похож на мадисоновский
С начала 2024 года дело обстояло так, что ряды центристов - когда группами, когда в режиме «сольных номеров» - то и дело покидали политические тяжеловесы. Путь в обратном направлении проделать почти никто не стремился, поэтому помпезно обставленное в августе обращение в центристы Яака Мадисона выглядело действительно чем-то похожим на жест отчаяния, - уж слишком далекими казались воззрения Мадисона от того, что центристы привыкли выдавать за свое «ценностное содержание».
С Пеэтером Эрнитсом, пусть он долгое время и был однопартийцем Мадисона, никакого ощущения подобного диссонанса не возникает. Напротив, в «сделке» по его возвращению в центристские ряды можно увидеть четкую рациональность и довольно далекий горизонт планирования.
Сейчас очень много говорится о том, что главной целью центристов в краткосрочной перспективе является возвращение их лидера в кресло столичного мэра по итогам октябрьских выборов. Опросы указывают на крайне высокую вероятность победы центристов в Таллинне осенью, однако нет ни малейшей ясности с тем, что их результат окажется лучше суммарного результата тех партий, которые сейчас составляют в «нижнем городе» коалицию.
Глупо отрицать, что центристы в Таллинне рассчитывают прежде всего на «русские голоса», также довольно очевидно, что Пеэтер Эрнитс не только не слишком популярен у русскозычного населения, но и просто не слишком ему известен. Таким образом, у Эрнитса едва ли есть шансы стать осенью магнитом для сбора голосов как в Таллинне, так и где бы то ни было еще. В то же время политик подобного «профиля» может оказаться для партии на вес золота тогда, когда у нее появятся возможности усилить свое влияние на государственном уровне.
Пока опросы и близко не показывают наличия у центристов шансов на победу на выборах в Рийгикогу в 2027 году, но их показатели в рейтингах уже отнюдь не настолько плачевны, чтобы можно было исключать для них возможности участия в первой послевыборной правящей коалиции. Разумеется, проще в гипотетических - по крайней мере, старших - их партнерах в такой коалиции представить те силы, которые, как и центристы, сейчас находятся в стане оппозиции.
Кто может взять центристов в правительство?
С социал-демократами у центристов после занятия Евгением Осиновским мэрского кресла такая глубокая ссора, что за ближайшие пару лет она, скорее всего, не уляжется. А вот альянс с EKRE, напротив, представим настолько легко, что для него вроде бы не нужен и Пеэтер Эрнитс, испортивший свои отношения с семьей Хельме: как и у лидеров EKRE, у Михаила Кылварта вошло в привычку обвинять во всех бедах уже не только Партию реформ, но и «брюссельских бюрократов», у двух партий примерно одинаковые позиции и по Московскому патриархату, и по эвтаназии.
Кылварт все чаще и чаще делает акцент на первостепенной важности для его партии консервативных ценностей, это не осталось неуслышанным Мартином Хельме, который не далее чем после своего апрельского переизбрания на посту председателя EKRE заметил, что приверженность центристов этим ценностям создает возможности для межпартийного сотрудничества. Как можно заключить из этих слов, потенциальная обида Хельме на Яака Мадисона как на перебежчика вовсе не так сильна, чтобы помешать двум партиям «дружить».
Проблема для центристов и EKRE, однако, в том, что не слишком правдоподобной выглядит перспектива получения ими по итогам выборов 2027 года 51 парламентского мандата. Если «консерватизм» окажется победителем на этих выборах, то лицом такой победы может стать только «Отечество», и именно оно - а не центристы или EKRE - тогда будет решать, кого ему брать в младшие партнеры, а кого нет.
Пригласить к такому партнерству центристов для «Отечества» точно будет не особенно легко: этому просто будет препятствовать влиятельность таких маркерных слов, как «Селигер», «Зоя Палямар» и т. д.; это не то чтобы совсем непреодолимое препятствие, но оно, так сказать, требует смягчения. Партию EKRE не напугал бы, наверное, в общем с собой правительстве даже Александр Чаплыгин, а вот «Отечеству» было бы сложно «проассоциироваться» даже и со многими его коллегами по нынешней фракции центристов в Рийгикогу, которые сейчас, по сути, равны - если не считать Кылварта - центристской партийной элите.
Трампист-фанатик и трампист-эксперт
Теперь, однако, и эта фракция, и эта элита получили «расширение» и за счет Пеэтера Эрнитса. И вот этого человека уже гораздо просто представить на том месте, «по которому» может проходить одна из «склеек» потенциальной коалиции с участием «Отечества» и центристов. Но дело тут будет не только в том, что это человек с родным эстонским языком и не замеченный в высказывании каких-то пророссийских нарративов.
Тут стоит особо проговорить, что Эрнитса вполне можно позиционировать сейчас как не какого-то там принадлежащего к «старой школе» политика, а, напротив, как ультрасовременного. Не стоит забывать, что именно он был инициатором создания в Рийгикогу депутатской группы в поддержку Дональда Трампа. Присутствие таких людей в органах власти, являющихся «центрами принятия решений», вполне может выглядеть в чьих-то глазах фактором, усиливающим политический и дипломатический вес Эстонии на международной арене, в том числе и почему бы не в глазах руководителей «Отечества».
Я совсем не думаю, что партии «Отечество» так уж нравится Дональд Трамп; подозреваю, напротив, что после некоторых заявлений Трампа по теме войны в Украине нынешний хозяин Белого дома не может вызывать никаких симпатий у того же Урмаса Рейнсалу. В то же время перспективы работы с Трампом как минимум до 2029 года выглядят неизбежными, и тут совсем не лишним будет нахождение на заметных в эстонском руководстве позициях человека, который, во-первых, должен нравиться нарциссичному Трампу, во-вторых - может понимать настроения Трампа.
Да, в этом месте можно вспомнить, что из эстонских политиков на инаугурации Трампа был вовсе не Калев Эрмитс, а Мартин Хельме. Но между ними как двумя трампистами есть огромная разница: Хельме - это трампист-фанатик, а Эрнитс - так сказать, трампист-эксперт. В первом случае это опасно для государства, во втором - может быть обращено ему на пользу.
Взгляд в будущее, а не в прошлое
Конечно, Михаил Кылварт пока и словом не обмолвился о том, что из Эрнитса может однажды получится какой-то конкретный министр или глава какой-то определенной парламентской комиссии, но при этом он охарактеризовал его на пресс-конференции как одного из лучших в Эстонии экспертов по сельскому хозяйству или по окружающей среде. Эти слова выглядят как сертификат профпригодности на посты министров регионального развития или климата, но в действительности, быть может, Эрнитс может стать важнейшим кадровым активом центристов во внешнеполитической или оборонной сферах.
Конечно, «Отечество» нипочем не сможет просто отмахнуться и от неоднократного признания центристов - как партии - виновными в уголовном преступлении. Нынешние попытки центристов по оспариванию в Европе законности приговора во многом диктуются и расчетом понизить индекс своей «токсичности» в глазах возможных будущих коалиционных партнеров.
Вчера возвращение «блудного сына» в Центристскую партию во многом сервировалось под соусом ностальгии по прошлому: это было заметно, когда говорилось, что при Ратасе «дух Сависаара» в партии пропал, а теперь стал возвращаться, и, мол, раз так, то настало время вернуться и Эрнитсу. Однако нет сомнений, что в действительности верхушка Центристской партии смотрела вчера не в прошлое, а в будущее, и праздновала нечто куда большее, чем просто увеличение парламентской фракции с семи до восьми человек.