КОЛОНКА СОБОЛЕВА Возвращение «блудного сына» и возможное сближение центристов с EKRE

Кто может взять центристов в правительство?

С социал-демократами у центристов после занятия Евгением Осиновским мэрского кресла такая глубокая ссора, что за ближайшие пару лет она, скорее всего, не уляжется. А вот альянс с EKRE, напротив, представим настолько легко, что для него вроде бы не нужен и Пеэтер Эрнитс, испортивший свои отношения с семьей Хельме: как и у лидеров EKRE, у Михаила Кылварта вошло в привычку обвинять во всех бедах уже не только Партию реформ, но и «брюссельских бюрократов», у двух партий примерно одинаковые позиции и по Московскому патриархату, и по эвтаназии.

Кылварт все чаще и чаще делает акцент на первостепенной важности для его партии консервативных ценностей, это не осталось неуслышанным Мартином Хельме, который не далее чем после своего апрельского переизбрания на посту председателя EKRE заметил, что приверженность центристов этим ценностям создает возможности для межпартийного сотрудничества. Как можно заключить из этих слов, потенциальная обида Хельме на Яака Мадисона как на перебежчика вовсе не так сильна, чтобы помешать двум партиям «дружить».

9 апреля 2025 года, только что на съезде EKRE Мартин Хельме был переизбран председателем партии. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees