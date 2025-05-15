На чемпионате мира по хоккею было принято важное решение

В Дании крупный турнир проходит в Хернинге на арене «Юске Банк Боксен», где возникли проблемы с качеством льда. Во вторник в матче между сборными Норвегии и Германии лед начал разрушаться за несколько минут до конца первого периода. У самой кромки площадки образовалась большая дыра, когда конек норвежца Маркуса Викингстада, по всей видимости, провалился сквозь лед.

Матч был остановлен, и игроки вынуждены были покинуть лед. Во втором периоде снова возникли проблемы с покрытием. «Это скандал для организаторов», - заявил норвежский комментатор Каспер Викестад, работающий на трансляции чемпионата мира по хоккею на канале Viaplay.

Теперь инициативу взяла в свои руки Международная федерация хоккея (IIHF). После заседания совета в среду было решено, что на проходящем турнире перерывы между периодами увеличиваются с пятнадцати до семнадцати минут. То же правило распространяется и на матчи в Швеции, в Стокгольме, где также проходят игры.

«Мы считаем, что это значительно поможет поддержанию стабильного качества льда в Хернинге, - говорится в заявлении IIHF. – В интересах равных условий для всех команд мы вводим эту же двухминутную прибавку к перерыву между периодами и на матчах, проходящих в Стокгольме».