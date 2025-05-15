POSTIMEES В УКРАИНЕ Подоляк объяснил предложение Украины о 30-дневном прекращении боевых действий

Украина выдвинула условие для начала мирных переговоров с Россией - 30-дневное перемирие, контроль за соблюдением которого готовы обеспечить союзники Украины. Об этом заявил главный советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк рассказал Postimees, как, по мнению Киева, должно выглядеть предлагаемое Украиной и ее союзниками прекращение боевых действий.
Первый шаг - это полное прекращение огня и прекращение атак на линии фронта. Помимо этого, Россия должна прекратить ракетные и беспилотные атаки на украинскую территорию. То же самое, естественно, сделает и Украина в отношении российской территории.
«Бомбардировки прифронтовых городов с использованием КАБов должны прекратиться», - добавил Подоляк. Под КАБами он имел в виду корректируемые авиабомбы, сбрасываемые с самолетов.
Второй и крайне важный шаг - это контроль за соблюдением прекращения боевых действий. По словам Подоляка, это необходимо осуществлять с помощью технических средств разведки, включая спутниковую разведку.
«Европейские страны плюс США, - перечислил Подоляк государства, которые могли бы взять на себя такую задачу. - США сами заявили, что у них достаточно возможностей для обеспечения такого мониторинга».
Подоляк также отметил, что 30-дневное прекращение огня на словах поддержали такие страны, как Китай и Турция, которые в последние месяцы играли роль посредников в переговорах. «Мы надеемся, что они также подключатся к процессу мониторинга», - подчеркнул он.
По словам Подоляка, это был бы первый этап на пути к завершению войны. Если 30-дневное прекращение боевых действий окажется успешным, тогда можно будет начать переговоры о достижении устойчивого мира, объяснил советник Офиса президента Украины.
«Переговоры невозможно вести в условиях продолжающихся боевых действий», - отметил Подоляк, описывая позицию украинского руководства.
По словам Подоляка, Украина видит, что сейчас практически весь мир, включая Глобальный Юг, заинтересован в завершении войны, так как она разрушительно влияет на глобальную безопасность, показатели торговли и ухудшает ситуацию на мировых финансовых рынках.
Подоляк отмечает, что продолжение российско-украинской войны все сильнее сказывается на других конфликтах по всему миру. «Это может либо перерасти в глобальный конфликт, либо спровоцировать локальные конфликты в других регионах - именно этого и опасаются», - объяснил он, почему Украина считает, что страны Глобального Юга также все больше заинтересованы в завершении войны в Украине.
Подоляк также прокомментировал для Postimees последние заявления официальных лиц США, связанных с переговорами о завершении войны.
На прошлой неделе Стив Уиткофф заявил, что неофициально удалось несколько сблизить позиции России и Украины.
Однако Подоляк подчеркнул, что не знает, о чем именно говорил Уиткофф: «Это их способ, информационная стратегия - влиять на переговоры и направлять их в нужное русло».
Кит Келлогг в последние недели высказывал идею создания 30-километровой демилитаризованной зоны между воюющими сторонами. Это означало бы, что каждая из сторон должна была бы отвести свои войска на 15 километров от текущей линии фронта.
Подоляк подтвердил, что такая идея не обсуждалась и, вероятно, Украина не согласилась бы на подобное предложение.
«Я понимаю, что они ищут варианты остановки войны, - отметил Подоляк. - Но я слабо представляю себе реализацию такого плана. Россияне с этим не согласятся, потому что им нужна четкая линия, от которой они могли бы снова продвигаться вперед и провоцировать нас. А с другой стороны - нам что, нужно снова отступать с нашей территории, отдавать ее, превращать в серую зону? Например, мы должны будем уйти из Херсона? Превратить большой город в город-призрак?»