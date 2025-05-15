POSTIMEES В УКРАИНЕ Подоляк объяснил предложение Украины о 30-дневном прекращении боевых действий

Главный советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Jaanus Piirsalu

По словам Подоляка, Украина видит, что сейчас практически весь мир, включая Глобальный Юг, заинтересован в завершении войны, так как она разрушительно влияет на глобальную безопасность, показатели торговли и ухудшает ситуацию на мировых финансовых рынках.

Подоляк отмечает, что продолжение российско-украинской войны все сильнее сказывается на других конфликтах по всему миру. «Это может либо перерасти в глобальный конфликт, либо спровоцировать локальные конфликты в других регионах - именно этого и опасаются», - объяснил он, почему Украина считает, что страны Глобального Юга также все больше заинтересованы в завершении войны в Украине.

Подоляк также прокомментировал для Postimees последние заявления официальных лиц США, связанных с переговорами о завершении войны.

На прошлой неделе Стив Уиткофф заявил, что неофициально удалось несколько сблизить позиции России и Украины.

Однако Подоляк подчеркнул, что не знает, о чем именно говорил Уиткофф: «Это их способ, информационная стратегия - влиять на переговоры и направлять их в нужное русло».

Кит Келлогг в последние недели высказывал идею создания 30-километровой демилитаризованной зоны между воюющими сторонами. Это означало бы, что каждая из сторон должна была бы отвести свои войска на 15 километров от текущей линии фронта.

Подоляк подтвердил, что такая идея не обсуждалась и, вероятно, Украина не согласилась бы на подобное предложение.