Финская таможня раскрыла крупное дело о контрабанде фальшивых евро

В совершении преступления подозреваются в общей сложности пять граждан Финляндии, из которых трое находятся под стражей.

«После начала международного сотрудничества нам удалось остановить одну партию подделок в логистическом центре, другие партии были изъяты у подозреваемых», - говорит руководитель расследования Теро Виртанен.

«В начале года мы получили множество обращений от граждан и выяснили, что поддельные деньги попали в оборот в Финляндии. Поддельные купюры могут все еще находиться в обращении, и если вы подозреваете, что у вас на руках поддельные деньги, следует связаться с полицией», - отмечает Виртанен.