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Финская таможня раскрыла крупное дело о контрабанде фальшивых евро

Наличные деньги. Иллюстративное фото.
Наличные деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

По версии следствия, в конце марта в Финляндию из Италии было доставлено почти 260 000 евро в поддельных купюрах. Фальшивые банкноты отправлялись экспресс-грузом и почтовыми отправлениями не менее четырех раз.

В совершении преступления подозреваются в общей сложности пять граждан Финляндии, из которых трое находятся под стражей.

«После начала международного сотрудничества нам удалось остановить одну партию подделок в логистическом центре, другие партии были изъяты у подозреваемых», - говорит руководитель расследования Теро Виртанен.

По его словам, речь идет о крупнейшем деле фальшивомонетничества в Финляндии. Материалы следствия переданы в прокуратуру.

«В начале года мы получили множество обращений от граждан и выяснили, что поддельные деньги попали в оборот в Финляндии. Поддельные купюры могут все еще находиться в обращении, и если вы подозреваете, что у вас на руках поддельные деньги, следует связаться с полицией», - отмечает Виртанен.

Согласно данным таможни, случаи крупномасштабного распространения фальшивых денег в Финляндии встречаются редко.

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