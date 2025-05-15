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Мошенники звонят жителям Эстонии и спрашивают о вчерашнем тестировании системы оповещения об опасности

СМС о работе сирен в мобильном телефоне
СМС о работе сирен в мобильном телефоне Фото: Arvo Meeks

После запуска вчерашней комплексной системы оповещения об опасности в Спасательный департамент поступила информация о том, что людям звонят от имени спасательной службы и под предлогом получения обратной связи по системе оповещения задают различные вопросы.

Напоминаем, что опрос с обратной связью по системе оповещения проводится только на сайте www.kriis.ee, и для его прохождения не требуется вводить свои личные данные или входить в какую-либо систему.

Полиция напоминает: ни в коем случае нельзя передавать по телефону свои личные данные или данные, связанные с банковским счетом. Также не следует сообщать свой домашний адрес незнакомым людям, проводить денежные операции или передавать наличные. При получении подозрительного звонка разумнее всего сразу прекратить разговор.

  • Если вы получили подозрительный звонок, немедленно прекратите разговор!
  • Никогда не сообщайте никому свои PIN1 и PIN2 коды.
  • Не соглашайтесь по телефону ни на какие денежные переводы или банковские операции.
  • Не передавайте по телефону данные, связанные с вашим банковским счетом.
  • Никогда не устанавливайте на свои устройства программы по чьей-либо просьбе по телефону.

Больше информации о том, как защититься от мошенников, вы найдете ЗДЕСЬ

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