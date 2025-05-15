Мошенники звонят жителям Эстонии и спрашивают о вчерашнем тестировании системы оповещения об опасности

Напоминаем, что опрос с обратной связью по системе оповещения проводится только на сайте www.kriis.ee, и для его прохождения не требуется вводить свои личные данные или входить в какую-либо систему.

Полиция напоминает: ни в коем случае нельзя передавать по телефону свои личные данные или данные, связанные с банковским счетом. Также не следует сообщать свой домашний адрес незнакомым людям, проводить денежные операции или передавать наличные. При получении подозрительного звонка разумнее всего сразу прекратить разговор.

Если вы получили подозрительный звонок, немедленно прекратите разговор!

Никогда не сообщайте никому свои PIN1 и PIN2 коды.

Не соглашайтесь по телефону ни на какие денежные переводы или банковские операции.

Не передавайте по телефону данные, связанные с вашим банковским счетом.

Никогда не устанавливайте на свои устройства программы по чьей-либо просьбе по телефону.