Circle K: пауза в торговой войне между США и Китаем резко подняла цену на нефть

По словам руководителя по ценообразованию моторного топлива компании Circle K Индрека Сасси, оптимизм на рынки внес достигнутый в начале недели договор между США и Китаем, в рамках которого США снизили пошлины с 145% до 30%, а Китай - со 125% до 10%.

«Приостановка торговой войны хотя бы на 90 дней вызвала рост на фондовых рынках, но столь же активно отреагировала и цена на сырую нефть. Поскольку основными пострадавшими в тарифной войне стали глобальные производители, а торговая активность была вялой, снижение пошлин сейчас воспринимается как возможность нарастить продажи и активизировать мировую торговлю, что сразу же подтолкнуло цену на нефть вверх», - объяснил Сасси.

Тем не менее, в четверг рост цен получил небольшую передышку: возможное соглашение между США и Ираном усилило ожидания увеличения глобального предложения сырой нефти. Во время поездки по Ближнему Востоку президент США Дональд Трамп заявил, что находится очень близко к заключению соглашения с Ираном и что Тегеран в целом согласен с условиями. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в свою очередь пообещал, что Иран откажется от разработки ядерного оружия и от существующих запасов обогащенного урана.

Если в начале недели цена нефти Brent поднялась до 66 долларов США за баррель, то в настоящее время она колеблется в районе 64 долларов за баррель. Тем не менее, глобальный оптимизм в отношении рынков удерживает цену нефти выше, чем в начале мая, когда цена барреля нефти Brent опускалась почти до 60 долларов.

«Мы уже не раз видели в этом году, что обещания, данные сегодня, завтра могут оказаться неактуальными, так что, скорее всего, волатильные колебания на рынке сохранятся и в ближайшее время», - отметил Сасси.