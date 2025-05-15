Аллергики, берегитесь В Эстонии всплеск сезонной пыльцы

В Пярну, на крыше одного из зданий на улице Рохелине, ведется мониторинг содержания пыльцы в воздухе. Сейчас приборы фиксируют особенно высокую концентрацию пыльцы березы, цветение этих деревьев достигло своего пика.
Специалисты ежедневно анализируют пробы пыльцы под микроскопом. По последним данным, уровень березовой пыльцы достиг опасной отметки и обозначен на карте красным цветом.
Согласно Мониторингу окружающей среды, первые зерна пыльцы березы были зафиксированы еще в середине апреля. Уже тогда стало понятно, что этот сезон будет особенно насыщенным.
Погодные условия сильно влияют на проявление аллергии. В сухую, солнечную и теплую погоду, особенно при ветре, пыльцы в воздухе становится больше, и симптомы обостряются. В дождливые и влажные дни аллергикам, как правило, становится легче.
По данным Эстонского союза аллергологов, от аллергии на пыльцу страдает до четверти населения страны. При этом береза - один из самых распространенных и сильных аллергенов в Эстонии.
В этом году сезон пыльцы начался рано. Люди с повышенной чувствительностью могли почувствовать первые симптомы (насморк, покраснение глаз) уже в феврале, на День независимости. Тогда же станции мониторинга зафиксировали первые крупные выбросы пыльцы.
Наблюдение за содержанием пыльцы ведется в пяти городах: Таллинне, Тарту, Йыхви, Пярну и Курессааре. Специалисты отслеживают восемь видов пыльцы и один вид спор плесени, наиболее опасных для аллергиков.
Сезон начинается с цветения ольхи и лещины, примерно в течение месяца. Для чувствительных людей самым сложным становится март, когда оба растения цветут одновременно. А в апреле и мае к ним присоединяется самый мощный раздражитель - береза.