«Мы не будем делать в Иране ядерную пыль». Трамп утверждает, что США близки к соглашению с Тегераном

Президент Дональд Трамп в четверг заявил, что Соединенные Штаты очень близки к заключению ядерной сделки с Ираном и Тегеран с некоторыми оговорками согласился с ее условиями.
Глава Белого дома пытается заключить с Ираном новое соглашение о его ядерной программе. Западные страны опасаются, что Тегеран использует программу для производства ядерного оружия, однако иранские власти настаивают на ее исключительно мирном характере.
«Вы, наверное, сегодня читали новости об Иране. Он вроде как согласился на условия», - сказал Трамп во время своего визита в Катар (это часть его тура по странам Персидского залива).
Трамп не уточнил, о каких именно заявлениях Ирана он говорит, однако ранее Али Шамхани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил американским СМИ, что Тегеран готов согласиться со значительными ограничениями своей ядерной программы.
Трамп заметил, что США ведут с Ираном «очень серьезные переговоры о долгосрочном мире», и добавил, что для решения проблемы его ядерной программы есть два способа: «один очень-очень приятный, а другой связан с насилием». «Но я не хочу идти по второму пути», - добавил президент США.
«Мы не будем делать в Иране ядерную пыль. Я думаю, что мы близки к заключению соглашения, которое не потребует таких мер», - сказал при этом президент США.
При этом иранский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству Reuters, что в позициях сторон все еще остаются нерешенные противоречия.
Последний раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию споров вокруг ядерной программы завершился в Омане в воскресенье.
По сообщениям официальных лиц, стороны планируют вести их и дальше, поскольку Тегеран публично настаивает на продолжении обогащения урана.
Проблема обогащения урана
Хотя и Тегеран, и Вашингтон заявили, что предпочитают дипломатический путь для урегулирования многолетнего спора об иранской ядерной программе, они по-прежнему расходятся по важнейшим вопросам.
Американские официальные лица публично заявили, что Иран должен прекратить обогащение урана. Но Тегеран утверждает, что имеет право на обогащение урана на своей территории и не откажется от него.
По данным МАГАТЭ на март 2025 года, Иран накопил около 275 кг урана, обогащенного до 60%. Теоретически этого количества достаточно примерно для полудюжины ядерных боезарядов, если Иран продолжит обогащение урана до уровня 90%.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан отреагировал на недавнее высказывания Трампа, назвавшего Тегеран «самой разрушительной силой» на Ближнем Востоке.
«Трамп думает, что может вводить санкции и угрожать нам, а потом говорить о правах человека. Все преступления и региональная нестабильность являются результатом их действий [то есть действий США - Ред], - заявил Пезешкиан. - Он хочет создать нестабильность внутри Ирана».
Однако в опубликованном в среду интервью телекомпании NBC News советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран готов пойти на ряд уступок в обмен на отмену американских санкций.
В том числе, как сказал Шахмани, иранские власти могут обещать никогда не производить ядерное оружие, избавиться от запасов высокообогащенного урана, обогащать уран только до низких уровней, необходимых для гражданского использования, а также допустить в страну международных инспекторов.
При этом Иран не согласен на сокращение своих запасов урана ниже уровня, согласованного в рамках соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Тегеран и шесть государств мира заключили этот договор в 2015 году, но Трамп вывел из него США во время своего первого президентского срока.
Согласно СВПД, Ирану разрешалось хранить до 300 кг урана, обогащенного до уровня 3,67%. Этого достаточного для гражданской ядерной энергетики и исследовательских целей, но не для создания ядерной бомбы, которая требует уран, обогащенный до 90-процентной чистоты.
Тегеран также хочет, чтобы сокращение запасов обогащенного урана происходило в несколько этапов, с чем США не согласны. Есть и разногласия и в вопросе, куда должен отправиться высокообогащенный уран, если соглашения удастся достичь.
Иранский источник сообщил, что, хотя Иран готов пойти на уступки, «проблема в том, что Америка не готова в обмен на это снять основные санкции».
ООН, США и ЕС ввели широкие экономические санкции против Ирана с 2010 года из-за подозрений в том, что иранская ядерная программа используется для создания оружия.
Санкции лишили Иран возможности продавать нефть на международных рынках и заморозили 100 млрд долларов иностранных активов страны.
Экономика Ирана ушла в рецессию, курс национальной валюты упал до рекордных минимумов, что, в свою очередь, привело к резкому росту инфляции.