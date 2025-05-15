«Мы не будем делать в Иране ядерную пыль». Трамп утверждает, что США близки к соглашению с Тегераном

Глава Белого дома пытается заключить с Ираном новое соглашение о его ядерной программе. Западные страны опасаются, что Тегеран использует программу для производства ядерного оружия, однако иранские власти настаивают на ее исключительно мирном характере.

«Вы, наверное, сегодня читали новости об Иране. Он вроде как согласился на условия», - сказал Трамп во время своего визита в Катар (это часть его тура по странам Персидского залива).

Трамп не уточнил, о каких именно заявлениях Ирана он говорит, однако ранее Али Шамхани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил американским СМИ, что Тегеран готов согласиться со значительными ограничениями своей ядерной программы.

Трамп заметил, что США ведут с Ираном «очень серьезные переговоры о долгосрочном мире», и добавил, что для решения проблемы его ядерной программы есть два способа: «один очень-очень приятный, а другой связан с насилием». «Но я не хочу идти по второму пути», - добавил президент США.

«Мы не будем делать в Иране ядерную пыль. Я думаю, что мы близки к заключению соглашения, которое не потребует таких мер», - сказал при этом президент США.

При этом иранский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству Reuters, что в позициях сторон все еще остаются нерешенные противоречия.