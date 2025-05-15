У нас тоже есть? Литовцам, помимо клещей, угрожает еще одно опасное насекомое

В последние годы литовские компании, занимающиеся дезинфекцией помещений, заметили настоящее нашествие клопов.
Руководитель компании по борьбе с вредителями Мантас Пажерецкас рассказал изданию Vakary Ekspres, что проблема клещей становится все серьезнее, и с ней трудно справиться.
Каждый год компания Пажерецкаса получает все больше вызовов в частные дома.
«Люди звонят и говорят, что клещи представляют куда большую угрозу, чем мы думаем. Из-за зараженных клещей страдают и погибают домашние животные. Чаще всего обращаются тогда, когда проблема уже возникла. Большая часть клиентов - частные лица», - говорит Пажерецкас. Однако, по его словам, дома литовцев подстерегает еще один неприятный вредитель.
«Судя по количеству звонков, в Литве идет тихая, но беспощадная война с клопами», - отмечает Пажерецкас.
По его словам, появление клопов в многоквартирных домах не связано с отсутствием чистоты. Чаще всего литовцы массово привозят их из заграничных поездок.
«Услуга дорогая, и иногда нас приходится вызывать несколько раз. Один вызов в квартиру стоит в среднем сто евро. Эта проблема финансово болезненна. Людям приходится выбрасывать мебель и кровати. Чаще всего мы получаем звонки из крупнейших городов страны - Вильнюса, Каунаса и Клайпеды», - объясняет Пажерецкас. По его словам, борьба с клопами - дело неблагодарное, требующее времени и терпения.
«Можно бесконечно говорить о нашествии постельных клопов. Люди разносят их по всей Литве, и даже если их кусают ночью, многие не понимают, что происходит. Они обращаются к аллергологам и вслепую покупают дорогие лекарства. Если вы заметили, что ваше тело чешется из-за укусов клопов, немедленно обратитесь в дезинфекционную компанию - избавиться от них самостоятельно практически невозможно, а размножаются они очень быстро», - предупредил Пажерецкас.
По данным Национального центра общественного здоровья (NVSC), в 2024 году в Литве зарегистрировано 807 случаев клещевого энцефалита, в том числе 11 смертей. В прошлом году было зафиксировано даже 15 254 случая болезни Лайма. Для сравнения: в 2018 году в Литве клещевым энцефалитом заболели 384 человека, из них двое умерли, а болезнь Лайма диагностировали у 2293 человек.
Биологи отмечают: из-за изменений климата избежать роста популяции клещей невозможно. Они признают, что этому способствуют и запрет на сжигание травы весной, и новая мода в городах - не косить траву возле многоквартирных домов и в парках.