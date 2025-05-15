У нас тоже есть? Литовцам угрожает, помимо клещей, еще одно опасное насекомое

Руководитель компании по борьбе с вредителями Мантас Пажерецкас рассказал изданию Vakary Ekspres, что проблема клещей становится все серьезнее, и с ней трудно справиться.

Каждый год компания Пажерецкаса получает все больше вызовов в частные дома.

«Люди звонят и говорят, что клещи представляют куда большую угрозу, чем мы думаем. Из-за зараженных клещей страдают и погибают домашние животные. Чаще всего обращаются тогда, когда проблема уже возникла. Большая часть клиентов - частные лица», - говорит Пажерецкас. Однако, по его словам, дома литовцев подстерегает еще один неприятный вредитель.

«Судя по количеству звонков, в Литве идет тихая, но беспощадная война с клопами», - отмечает Пажерецкас.

По его словам, появление клопов в многоквартирных домах не связано с отсутствием чистоты. Чаще всего литовцы массово привозят их из заграничных поездок.

«Услуга дорогая, и иногда нас приходится вызывать несколько раз. Один вызов в квартиру стоит в среднем сто евро. Эта проблема финансово болезненна. Людям приходится выбрасывать мебель и кровати. Чаще всего мы получаем звонки из крупнейших городов страны - Вильнюса, Каунаса и Клайпеды», - объясняет Пажерецкас. По его словам, борьба с клопами - дело неблагодарное, требующее времени и терпения.

«Можно бесконечно говорить о нашествии постельных клопов. Люди разносят их по всей Литве, и даже если их кусают ночью, многие не понимают, что происходит. Они обращаются к аллергологам и вслепую покупают дорогие лекарства. Если вы заметили, что ваше тело чешется из-за укусов клопов, немедленно обратитесь в дезинфекционную компанию - избавиться от них самостоятельно практически невозможно, а размножаются они очень быстро», - предупредил Пажерецкас.