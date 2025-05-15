Совет по бюджету: рост оборонных расходов вызывает тревогу

В 2024 году бюджет оказался лучше, чем ожидалось: дефицит государственного сектора составил 1,5% от ВВП вместо прогнозируемых почти 3%. Это стало возможным благодаря тому, что расходы на содержание, инвестиции и социальную поддержку были ниже, чем планировалось.

С учетом этих факторов структурная позиция бюджета оказалась положительной, с профицитом примерно 0,6% от ВВП. Это значит, что государство не только соблюло бюджетные правила на 2024 год, но и превысило их с запасом.

Тем не менее, Совет по бюджету предупреждает: слабость экономики и высокая зависимость бюджета от экономической ситуации могут быть переоценены. Кроме того, дефицит может вырасти, если изменится порядок учета оборонных расходов. В таком случае реальное положение бюджета будет хуже, чем кажется сейчас.

Хотя нынешние показатели внушают надежду на улучшение финансовой ситуации, это может быть временным явлением. С 2025 по 2028 год Европейская комиссия разрешает странам ЕС временно отступать от строгих бюджетных правил. Для Эстонии это означает, что ради повышения обороноспособности можно увеличить дефицит бюджета до 4,5% ВВП.

Однако, как подчеркивает Совет по бюджету, даже если это формально разрешено, рост дефицита приведет к увеличению государственного долга и расходов на его обслуживание. Такое уже происходило в 2020–2023 годах во время действия аналогичных послаблений.