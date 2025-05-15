Чт, 15.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Против ударившего спутницу жизни 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело

Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Лыунаская префектура сообщила о том, что за последние 24 часа зафиксировала два инцидента, которые были связаны с насилием. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.

В одном случае в полицию поступило сообщение из Тарту о случае домашнего насилия. 33-летний мужчина ударил свою сожительницу. Полиция выяснит точные обстоятельства этого насильственного инцидента в ходе уголовного разбирательства.

Полиция также возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который ни на кого не нападал с кулаками, но угрожал расправой знакомому во время разговора по телефону. Этот человек обратился в полицию с заявлением об угрозах.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх