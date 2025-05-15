«Осторожный оптимизм». На украинском фронте с надеждой смотрят на переговоры с Россией

Франция отправила десятки САУ Caesar в Украину с 2022 года. Фото: BBC

«Я впечатлен ее точностью, и мы можем использовать большой ассортимент боеприпасов. Самое главное, что приведение в боевое состояние происходит очень быстро. Она гораздо эффективнее, чем старое советское оборудование, которое я использовал», - говорит «Козак».

Украинские солдаты выпускают четыре снаряда, каждый из которых издает оглушительный звук. Вокруг мы также слышим звуки летящих снарядов. Бой продолжается.

«Как вы можете слышать, сейчас идет волна атак со стороны противника, и нам нужно много боеприпасов, чтобы подавить ее. Мы надеемся, что наши международные партнеры смогут предоставить нам как можно больше боеприпасов, потому что если нам придется начать выбирать приоритетные и неприоритетные цели, то враг добьется успеха», - говорит Козак.

Мы спрашиваем солдат, как они относятся к предположениям о том, что Украине придется пойти на уступки и, возможно, отдать территории, чтобы обеспечить мир.

«Мне больно это слышать. Даже я хочу вернуться домой к своей семье. Моей дочери восемь лет, и я очень по ней скучаю. Но мы должны быть сильными. Я не верю, что если мы отдадим какую-то территорию, они остановятся. Через пару лет они вернутся и все начнется с начала», - говорит Юрий.