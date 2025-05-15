Научную сотрудницу из России обвинили в контрабанде из-за ввоза эмбрионов лягушек в США. Ей грозит до 20 лет тюрьмы

Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в контрабанде сотруднице Гарвардской медицинской школы Ксении Петровой. Она пыталась ввезти в США незадекларированные образцы эмбрионов лягушек из Франции. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Россиянку задержали 16 февраля этого года. Как писало издание The Harvard Crimson, изначально Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США предоставила ей выбор: вернуться во Францию и повторно подать заявление на визу или быть депортированной в Россию и лишиться права въезда в США на пять лет.
В России Петрова опасается уголовного преследования из-за политической позиции - она покинула страну после начала полномасштабного вторжения в Украину. В начале вторжения Петрова участвовала в антивоенных митингах в России, где была арестована, а также публиковала посты в соцсетях против боевых действий.
По словам представителей Петровой, она сообщила сотруднику таможенной службы, что хочет вернуться во Францию, упомянув о рисках возвращения в Россию.
После этого россиянку задержали, ее визу аннулировали, а саму поместили в депортационную тюрьму - сначала в штате Вермонт, затем в Луизиане.
Защита, коллеги и друзья Петровой уверены, что она совершила лишь правонарушение, которое обычно карается штрафом. Об уголовном деле стало известно только сейчас.
Позиция властей США
Как утверждает Минюст, Ксении Петровой было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по одному эпизоду контрабанды товаров в Соединенные Штаты. По этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 250 тысяч долларов.
В пресс-релизе ведомства приведены детали задержания. Согласно сообщению, в аэропорту служебная собака обнаружила в ее багаже запрещенные предметы. После этого Петрову остановили сотрудники таможенной и пограничной службы и досмотрели ее вещи.
В багаже нашли «пенопластовую коробку с эмбрионами когтистых лягушек в микроцентрифугах» и «образцы эмбрионов в парафиновых лунках и на окрашенных предметных стеклах».
Минюст утверждает, что изначально Петрова отрицала наличие биологического материала в багаже, однако при повторном вопросе правоохранителей якобы признала, что такой материал может быть.
Во время допроса под присягой Петрова якобы заявила, что не была уверена, должна ли она декларировать биологический материал при въезде в США.
Минюст, однако, настаивает на том, что Петрова знала о возможной необходимости декларации — об этом ее, по словам ведомства, предупреждали коллеги в чате.
В пресс-релизе также приводится шутливый ответ Петровой на вопрос коллег о том, как она собирается пройти границу: «Пока нет плана. Я не смогу их [образцы] проглотить».
Кто такая Ксения Петрова
Ксении Петровой 31 год. Она выросла в семье инженеров: ее мать была специалистом в области радиосвязи, а отец - программистом, рассказывал газете The New York Times Владимир Мазин, близкий друг семьи.
До переезда в США Петрова работала в Институте генетической биологии в Москве и в Московском центре генетики, говорится в пресс-релизе Минюста США.
После отъезда из России она начала работать на кафедре системной биологии Гарварда в лаборатории Киршнера. Там она изучала механизмы омоложения клеток с целью предотвращения возрастных повреждений.
Во Францию Петрова отправилась в отпуск, она планировала сходить на концерт пианиста Андраша Шиффа и встретиться с друзьями из России.
Однако, у нее было время и для работы: в Париже она посещала лабораторию, специализирующуюся на нарезке ультратонких срезов эмбрионов лягушки, где и получила образцы.
Привезти образцы из Франции в США Ксению попросил ее руководитель в Гарварде, ведущий научный сотрудник кафедры системной биологии Леон Пешкин. По информации NYT, отправить материалы по почте не удавалось, так как в дороге они размораживались и портились.
После задержания Петрова заявила, что не знала о необходимости декларации.
«Поскольку эти эмбрионы нетоксичны, неопасны и неинфекционны, я не ожидала проблем с их ввозом в страну. Мне следовало бы изучить требования таможенной документации США. Но как ученого, меня в первую очередь волновала доставка образцов в лабораторию до их порчи, чтобы мы могли продолжить эксперимент», — говорила она.
Представители Петровой настаивают на том, что непредоставление декларации на таможне — нарушение, за которое может быть назначен штраф до 500 долларов и конфискация незадекларированного предмета. Соответственно, у таможенной службы не было права аннулировать ее визу.
О возбуждении уголовного дела стало известно 14 мая - незадолго до заседания, на котором рассматривался вопрос о ее содержании под стражей, рассказали ABC News представители Петровой. Вопрос об освобождении под залог будет рассмотрен судом 28 мая.
После предъявления обвинений Петрову перевели в федеральную тюрьму.
Адвокат Петровой Григорий Романовский назвал уголовное дело против своей подзащитной «необоснованным».
«Обвинение, выдвинутое через три месяца после предполагаемого нарушения таможенных правил, явно направлено на то, чтобы выставить Ксению преступницей и оправдать свои попытки депортировать ее», - заявил он.