Научную сотрудницу из России обвинили в контрабанде из-за ввоза эмбрионов лягушек в США. Ей грозит до 20 лет тюрьмы

Россиянку задержали 16 февраля этого года. Как писало издание The Harvard Crimson, изначально Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США предоставила ей выбор: вернуться во Францию и повторно подать заявление на визу или быть депортированной в Россию и лишиться права въезда в США на пять лет.

В России Петрова опасается уголовного преследования из-за политической позиции - она покинула страну после начала полномасштабного вторжения в Украину. В начале вторжения Петрова участвовала в антивоенных митингах в России, где была арестована, а также публиковала посты в соцсетях против боевых действий.

По словам представителей Петровой, она сообщила сотруднику таможенной службы, что хочет вернуться во Францию, упомянув о рисках возвращения в Россию.

После этого россиянку задержали, ее визу аннулировали, а саму поместили в депортационную тюрьму - сначала в штате Вермонт, затем в Луизиане.

Защита, коллеги и друзья Петровой уверены, что она совершила лишь правонарушение, которое обычно карается штрафом. Об уголовном деле стало известно только сейчас.

Позиция властей США

Как утверждает Минюст, Ксении Петровой было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по одному эпизоду контрабанды товаров в Соединенные Штаты. По этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 250 тысяч долларов.