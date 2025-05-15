Ученую из России обвинили в контрабанде из-за ввоза эмбрионов лягушек в США. Ей грозит до 20 лет тюрьмы

В багаже у девушки нашли «пенопластовую коробку с эмбрионами когтистых лягушек в микроцентрифугах» и «образцы эмбрионов в парафиновых лунках и на окрашенных предметных стеклах».

Зона прибытия терминала E в аэропорту Логан в Восточном Бостоне. Фото: JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images

Минюст утверждает, что изначально Петрова отрицала наличие биологического материала в багаже, однако при повторном вопросе правоохранителей якобы признала, что такой материал может быть.

Во время допроса под присягой Петрова якобы заявила, что не была уверена, должна ли она декларировать биологический материал при въезде в США.

Минюст, однако, настаивает на том, что Петрова знала о возможной необходимости декларации — об этом ее, по словам ведомства, предупреждали коллеги в чате.

В пресс-релизе также приводится шутливый ответ Петровой на вопрос коллег о том, как она собирается пройти границу: «Пока нет плана. Я не смогу их [образцы] проглотить».

Кто такая Ксения Петрова

Ксении Петровой 31 год. Ученая выросла в семье инженеров - ее мать была специалистом в области радиосвязи, а отец - программистом, рассказывал газете The New York Times Владимир Мазин, близкий друг семьи.

До переезда в США Петрова работала в Институте генетической биологии в Москве и в Московском центре генетики, говорится в пресс-релизе Минюста США.

После отъезда из России она начала работать на кафедре системной биологии Гарварда в лаборатории Киршнера. Там она изучала механизмы омоложения клеток с целью предотвращения возрастных повреждений.