Катрин Луст Как путинист оказался в совете Национальной оперы «Эстония»?

Несколько месяцев назад я обратила внимание на поразительный факт - в совет Эстонской национальной оперы был избран Александр Чаплыгин, известный своими провокационными, прокремлевскими публикациями. Хотя он является членом Рийгикогу и происходит из Таллина, имея центристское прошлое, его высказывания в социальных сетях - с учетом нынешней геополитической ситуации - выглядят по-настоящему шокирующе.​