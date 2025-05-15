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Катрин Луст Как путинист оказался в совете Национальной оперы «Эстония»?

Анастасия Коваленко-Кылварт и Александр Чаплыгин.
Анастасия Коваленко-Кылварт и Александр Чаплыгин. Фото: Tairo Lutter

Несколько месяцев назад я обратила внимание на поразительный факт - в совет Эстонской национальной оперы был избран Александр Чаплыгин, известный своими провокационными, прокремлевскими публикациями. Хотя он является членом Рийгикогу и происходит из Таллина, имея центристское прошлое, его высказывания в социальных сетях - с учетом нынешней геополитической ситуации - выглядят по-настоящему шокирующе.​

Чаплыгин - это политик, который ежедневно публикует в соцсетях сомнительные по содержанию посты. Он, например, ставит под сомнение надежность эстонского государства, обвиняет Запад, высмеивает страдания Украины и так далее.

И теперь этот человек заседает в совете нашей Национальной оперы… Именно того театра, на строительство которого поэт Юхан Лийв пожертвовал свой пиджак.

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