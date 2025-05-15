Катрин Луст Как Чаплыгин оказался в совете Национальной оперы «Эстония»?

Несколько месяцев назад я обратила внимание на поразительный факт - в совет Эстонской национальной оперы был избран Александр Чаплыгин, известный своими провокационными, прокремлевскими публикациями. Хотя он родом из Таллинна и является членом Рийгикогу от Центристской партии, его высказывания в социальных сетях - с учетом нынешней геополитической ситуации - выглядят по-настоящему шокирующе.
Чаплыгин - это политик, который ежедневно публикует в соцсетях сомнительные по содержанию посты. Он, например, ставит под сомнение надежность эстонского государства, обвиняет Запад, высмеивает страдания Украины и так далее.
И теперь этот человек заседает в совете нашей Национальной оперы… Именно того театра, на строительство которого поэт Юхан Лийв пожертвовал свой пиджак.
Так как же пророссийский Чаплыгин оказался в совете Национальной оперы «Эстония»? Кто те люди, которые назначили сторонника кремлевских взглядов на столь символично важную для нации должность?
Сначала по предложению парламентской комиссии по культуре кандидатуру Чаплыгина в совет театра «Эстония» выдвинула Сигне Киви. Комиссия единогласно сочла, что именно Чаплыгин подходит для этой должности. Затем его кандидатуру утвердили депутаты Рийгикогу.
Только один человек - Юку-Калле Райд - выступил против кандидатуры Чаплыгина в Рийгикогу. Остальные 28 депутатов проголосовали за, 11 воздержались, а 48 депутатов, хотя и присутствовали на заседании, вообще не голосовали. Кстати, в числе воздержавшихся была и Сигне Киви - та самая, которая и выдвинула Чаплыгина в совет театра.
Но что я хочу этим сказать? В совет нашего национального театра Чаплыгина провели именно депутаты Рийгикогу, и ни одному из них не показалось странным, что человек с такой репутацией оказывается на столь значимой должности.
Неужели в совете театра «Эстония» не могли бы быть люди, действительно преданные Эстонии? Например, Арво Пярт, Неэме Ярви или хотя бы Сильвия Ильвес? В любом случае, мне было бы куда менее обидно, чем видеть в совете национального театра человека, который насмехается над нашей страной и ставит под сомнение наши ценности.
Я обратилась за комментариями по этому поводу к десяткам людей. Например, я попросила членов парламентской фракции Центристской партии объяснить, почему именно Чаплыгин был выбран их представителем в совете театра «Эстония». Однако за неделю я так и не получила ни одного ответа на это письмо.
Затем я отправила письмо членам совета театра «Эстония», Обществу Эстонии, номинантам на звание друзей «Эстонии» и у всех поинтересовалась, считают ли они, что Чаплыгин - подходящий человек для работы в совете этого театра. К сожалению, единственный ответ пришел от правления Общества Эстонии. Там сообщили, что их культурное объединение не принимает участия в управлении театром. В комиссии по культуре мне посоветовали обратиться в парламентскую фракцию Центристской партии, которая и выдвинула Чаплыгина в совет театра «Эстония», но и они на мои письма не ответили.
В итоге это означает, что никто не хочет брать на себя ответственность за выдвижение кандидатуры Чаплыгина, но при этом никто и не видит в этом серьёзной проблемы. Это просто политическая договорённость.
Суть в том, что в советы государственных предприятий существуют теплые местечки для представителей всех партий, представленных в Рийгикогу. И если ты уже депутат парламента, то, скорее всего, тебя также назначат в какой-либо совет при государственном учреждении - с чем, разумеется, связана и денежная компенсация.
Например, Варро Вооглайд также входит в Совет ERR (Эстонской общественной телерадиовещательной организации), назначенный парламентом, и совсем недавно была запущена народная инициатива с требованием отстранить его от этой должности, так как якобы он на нее подходит.
В то же время никого не волнует, что в еще более символичном для национальной культуры месте - театре «Эстония» - заседает человек, который практически ежедневно высмеивает эстонское государство в социальных сетях.