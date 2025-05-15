Катрин Луст Как Чаплыгин оказался в совете Национальной оперы «Эстония»?

Я обратилась за комментариями по этому поводу к десяткам людей. Например, я попросила членов парламентской фракции Центристской партии объяснить, почему именно Чаплыгин был выбран их представителем в совете театра «Эстония». Однако за неделю я так и не получила ни одного ответа на это письмо.

Затем я отправила письмо членам совета театра «Эстония», Обществу Эстонии, номинантам на звание друзей «Эстонии» и у всех поинтересовалась, считают ли они, что Чаплыгин - подходящий человек для работы в совете этого театра. К сожалению, единственный ответ пришел от правления Общества Эстонии. Там сообщили, что их культурное объединение не принимает участия в управлении театром. В комиссии по культуре мне посоветовали обратиться в парламентскую фракцию Центристской партии, которая и выдвинула Чаплыгина в совет театра «Эстония», но и они на мои письма не ответили.

В итоге это означает, что никто не хочет брать на себя ответственность за выдвижение кандидатуры Чаплыгина, но при этом никто и не видит в этом серьёзной проблемы. Это просто политическая договорённость.

Суть в том, что в советы государственных предприятий существуют теплые местечки для представителей всех партий, представленных в Рийгикогу. И если ты уже депутат парламента, то, скорее всего, тебя также назначат в какой-либо совет при государственном учреждении - с чем, разумеется, связана и денежная компенсация.

Например, Варро Вооглайд также входит в Совет ERR (Эстонской общественной телерадиовещательной организации), назначенный парламентом, и совсем недавно была запущена народная инициатива с требованием отстранить его от этой должности, так как якобы он на нее подходит.