ФОТО В ДТП погиб водитель легкового автомобиля

«42-летнего водителя, потерявшего сознание, на месте происшествия начали реанимировать спасатели и медики скорой помощи, однако, к сожалению, несмотря на все их усилия, спасти его не удалось, и мужчина скончался на месте. Медики осмотрели других находившихся в автомобиле пассажиров, и 63-летний попутчик был доставлен в больницу для обследования. К счастью, двое других мужчин не получили серьезных травм», - рассказала Весик.