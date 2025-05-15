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ФОТО В ДТП погиб водитель легкового автомобиля

Перевод: Сергей Светлов
Водитель автомобиля, съехавшего с дороги в Ляэнемаа, погиб.
Водитель автомобиля, съехавшего с дороги в Ляэнемаа, погиб. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

В 14:19 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шестом километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту в волости Ляэне-Нигула (Ляэнемаа) автомобиль Toyota Proace съехал с дороги, перевернулся и оказался на боку в кювете.

По словам патрульного полицейского Центрального отделения полиции Хелери Весика, в момент аварии в автомобиле находились четверо мужчин, трое из которых смогли выбраться из машины самостоятельно.

«42-летнего водителя, потерявшего сознание, на месте происшествия начали реанимировать спасатели и медики скорой помощи, однако, к сожалению, несмотря на все их усилия, спасти его не удалось, и мужчина скончался на месте. Медики осмотрели других находившихся в автомобиле пассажиров, и 63-летний попутчик был доставлен в больницу для обследования. К счастью, двое других мужчин не получили серьезных травм», - рассказала Весик.

Точные обстоятельства аварии еще выясняются, однако, по словам находившихся в автомобиле пассажиров, у водителя, вероятно, произошло внезапное ухудшение здоровья.

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