Трамп вновь повторил, что Газа станет «зоной свободы». В результате новых ударов по сектору погибли более 60 человек

По сообщениям подконтрольного ХАМАС палестинского министерства здравоохранения, в результате израильских ударов в секторе Газа в четверг погибли по меньшей мере 60 человек. Тем временем американские и арабские посредники провели новую встречу в Катаре в попытке сдвинуть с мертвой точки переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет Би-би-си.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни ЦАХАЛ войдет в анклав «в полную силу».
Трамп между тем вновь заявил, что Соединенные Штаты хотят «занять» Газу, которая, по его словам, станет «зоной свободы». Что это означает, президент не объяснил.
«У меня есть концепции для Газы, которые я считаю очень хорошими: сделать ее зоной свободы, позволить Соединенным Штатам вмешаться и превратить ее просто в зону свободы, - заявил Трамп в Катаре. - Я бы гордился, если бы Соединенные Штаты получили ее, взяли ее, сделали зоной свободы».
ХАМАС заявил в своем заявлении, что Израиль предпринимает «отчаянную попытку вести переговоры под прикрытием огня» в то время, как в Дохе проходят непрямые переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС с участием посланников Трампа и посредников из Катара и Египта.
Палестинские чиновники в сфере здравоохранения заявляют, что израильские атаки усилились после того, как президент США Дональд Трамп начал турне по странам Персидского залива, который, как надеялись многие палестинцы, он использует для установления перемирия.
Тем временем появились сообщения, что американские посланники провели в Дохе отдельные встречи с представителями ХАМАС и Израиля для обсуждения прекращения огня в Газе с участием катарских официальных лиц.
В интервью телеканалу Al-Araby 14 мая официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел переговоры с катарскими и израильскими официальными лицами в Дохе накануне, добавив, что во время своего визита американский посланник также встретился с группой семей израильских заложников.
Иранский государственный телеканал Al-Alam со ссылкой на неназванный высокопоставленный палестинский источник сообщил, что в Дохе прошла встреча на высоком уровне между Уиткоффом, специальным посланником президента США по вопросам заложников Адамом Боэлером и лидерами ХАМАС в присутствии катарских официальных лиц.
Египетская газета Al-Shorouk со ссылкой на высокопоставленного представителя палестинских фракций сообщила, что в состав делегации ХАМАС вошли глава совета лидеров организации Мохаммед Дарвиш, лидер ХАМАС в секторе Газа Халил аль-Хайя и глава ХАМАС на Западном берегу Захир Джабарин.
Египетское агентство Al-Qahera News со ссылкой на израильские СМИ сообщило, что под эгидой Трампа прошли «серьезные» переговоры между представителями Израиля и «различными сторонами» с целью достижения соглашения о прекращении огня до завершения визита президента США в регион. США также представили «несколько сценариев» нового предложения о прекращении огня.
Переговоры о перемирии зашли в тупик после того, как 18 марта Израиль возобновил военные операции в Газе, нарушив почти двухмесячное перемирие и обвинив ХАМАС в неоднократном отказе освободить заложников и нежелании продолжать переговоры.
Переговоры в Дохе пока не принесли осязаемых результатов.
Палестинский чиновник, близкий к переговорам, заявил, что «на данный момент в переговорах в Дохе не достигнуто никакого прорыва из-за настойчивого стремления Израиля продолжать войну».
ХАМАС заявляет, что готова освободить всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на прекращение войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов согласиться только на временное перемирие и не раз заявлял, что война может закончиться только после уничтожения ХАМАС.
«В то время, когда посредники прилагают интенсивные усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло, сионистская оккупация (Израиль) отвечает на эти усилия военным давлением на ни в чем не повинных гражданских лиц, - говорится в заявлении ХАМАС. - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет бесконечной войны и ему наплевать на судьбу заложников».
С 2 марта Израиль перекрыл поставки в Газу гуманитарной помощи. По данным благотворительных организаций, полмиллиона человек в Газе находятся на грани голодной смерти.