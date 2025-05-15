Трамп вновь повторил, что Газа станет «зоной свободы». В результате новых ударов по сектору погибли более 60 человек

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни ЦАХАЛ войдет в анклав «в полную силу».

Трамп между тем вновь заявил, что Соединенные Штаты хотят «занять» Газу, которая, по его словам, станет «зоной свободы». Что это означает, президент не объяснил.

«У меня есть концепции для Газы, которые я считаю очень хорошими: сделать ее зоной свободы, позволить Соединенным Штатам вмешаться и превратить ее просто в зону свободы, - заявил Трамп в Катаре. - Я бы гордился, если бы Соединенные Штаты получили ее, взяли ее, сделали зоной свободы».

ХАМАС заявил в своем заявлении, что Израиль предпринимает «отчаянную попытку вести переговоры под прикрытием огня» в то время, как в Дохе проходят непрямые переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС с участием посланников Трампа и посредников из Катара и Египта.

Палестинские чиновники в сфере здравоохранения заявляют, что израильские атаки усилились после того, как президент США Дональд Трамп начал турне по странам Персидского залива, который, как надеялись многие палестинцы, он использует для установления перемирия.

Израильские танки. Фото: Getty Images

Тем временем появились сообщения, что американские посланники провели в Дохе отдельные встречи с представителями ХАМАС и Израиля для обсуждения прекращения огня в Газе с участием катарских официальных лиц.