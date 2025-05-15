Премьер-министр Литвы о новых инцидентах у берегов Эстонии: риск эскалации растет

«Вероятность подобных инцидентов и эскалации в Балтийском море возрастает», - сказал премьер-министр журналистам в Сейме в четверг.

«Мы видим это после попытки остановить танкер, который явно ходит не под своим флагом и капитан которого свободно говорит по-русски, когда через минуту появился российский истребитель, который, по всей видимости, нарушил воздушное пространство Эстонии, но ясно дал сигнал, что такие танкеры в Балтийском море охраняются российскими вооруженными силами», - добавил он.

По словам премьера, подобный инцидент «не доказывает ничего дополнительно, чего мы не могли или не должны были знать», но подтверждает, что «вероятность серьезной эскалации возрастает с каждым шагом».

«Поэтому даже службы, имеющие полномочия на совершение определенных действий, всегда должны взвешивать возможные последствия. Что ж, Россия играет мускулами, наглядно показывая, что она готова защищать свои нефтяные пути даже такими средствами», - отметил Палуцкас.