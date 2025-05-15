Каждая пятая школа в одной европейской стране уже запретила смартфоны

Почти каждая пятая школа в Германии (гимназии и образовательные учреждения после начальной школы) запрещает пользование смартфонами в своих стенах. Еще 77 процентов школ ввели специальные правила, которые регулирует пользование мобильными телефонами в школе и на школьном дворе. И только в двух процентах немецких школ учащиеся могут пользоваться телефонами в частных целях без каких-либо ограничений.

Такие результаты репрезентативного опроса в среду, 14 мая, опубликовало немецкое отраслевое объединение информационных и телекоммуникационных технологий Bitkom. Такой опрос был проведен не случайно, ведь в Германии сейчас ведутся горячие дискуссии о смартфонах в школах.

Как немецкие гимназии отказываются от смартфонов

Каждое утро в ста метрах от входа в Дальтон-гимназию в Альсдорфе под Ахеном проходит необычный ритуал. Ее учащиеся - почти 700 человек - выключают свои смартфоны и убирают их в рюкзак. Вернуться в интернет они смогут только после окончания учебного дня. 16-летняя Лена Шпек (Lena Speck), представляющая интересы школьников, удивлена тем, как хорошо начался первый день запрета на использование мобильных телефонов на территории учебного заведения.

«Пока что все проходит более или менее гладко. Сегодня утром я не слышала, чтобы у кого-то забрали телефон. А еще заметно, что школьники стали больше общаться. Многим из нас запрет на смартфоны кажется не таким уж плохим», - говорит она DW.