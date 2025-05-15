Каждая пятая школа в одной европейской стране уже запретила смартфоны

Многие федеральные земли Германии намерены запретить использование смартфонов в школах. Каждая пятая уже это сделала. DW побывала в одной из гимназий на западе ФРГ, где эта практика стала нормой. Они отвлекают внимание учащихся, но в то же время могут быть вспомогательным инструментом в обучении. Речь, конечно же, о мобильных телефонах!
Почти каждая пятая школа в Германии (гимназии и образовательные учреждения после начальной школы) запрещает пользование смартфонами в своих стенах. Еще 77 процентов школ ввели специальные правила, которые регулирует пользование мобильными телефонами в школе и на школьном дворе. И только в двух процентах немецких школ учащиеся могут пользоваться телефонами в частных целях без каких-либо ограничений.
Такие результаты репрезентативного опроса в среду, 14 мая, опубликовало немецкое отраслевое объединение информационных и телекоммуникационных технологий Bitkom. Такой опрос был проведен не случайно, ведь в Германии сейчас ведутся горячие дискуссии о смартфонах в школах.
Как немецкие гимназии отказываются от смартфонов
Каждое утро в ста метрах от входа в Дальтон-гимназию в Альсдорфе под Ахеном проходит необычный ритуал. Ее учащиеся - почти 700 человек - выключают свои смартфоны и убирают их в рюкзак. Вернуться в интернет они смогут только после окончания учебного дня. 16-летняя Лена Шпек (Lena Speck), представляющая интересы школьников, удивлена тем, как хорошо начался первый день запрета на использование мобильных телефонов на территории учебного заведения.
«Пока что все проходит более или менее гладко. Сегодня утром я не слышала, чтобы у кого-то забрали телефон. А еще заметно, что школьники стали больше общаться. Многим из нас запрет на смартфоны кажется не таким уж плохим», - говорит она DW.
Как же завершился первый день? Всего двумя нарушениями. Например, 16-летний школьник включил мобильный телефон на уроке немецкого языка. В качестве наказания смартфон у подростка забрали, положили в конверт и заперли в шкаф. Родители ученика смогли получить аппарат на следующий день. Эта мера вызвала в учебном заведении бурные дискуссии.
Другая представительница учащихся, 17-летняя Клара Птак (Klara Ptak), поддерживает такие жесткие меры. «Это как проехать на красный свет. Последствия должны быть жесткими, иначе люди не будут соблюдать правила. Если я знаю, что лишусь своего смартфона на весь день и вечер, то скорее предпочту следовать правилам», - говорит школьница в интервью DW.
В гимназии в Альсдорфе до наступления летних каникул действует пилотная фаза - смартфоны запрещены на протяжении всего учебного дня, в том числе на переменах. Инициатива называется «Ум без телефона». Подобную практику внедряют многие немецкие школы, чтобы внимание учащихся было приковано к урокам, а не к гаджету.
Регионы Германии не торопятся с общим стандартом
Однако федеральные земли, к компетенции которых в Германии относится образовательное право, не спешат вводить единые стандарты. Как показывает история вопроса, единых стандартов в образовании в Германии практически не бывает. Гессен в этом вопросе опережает остальные регионы и намерен после летних каникул запретить учащимся младших классов использовать смартфоны в школах и на их территории в личных целях.
Мера - с некоторыми исключениями - будет касаться и учеников постарше. При этом многие учителя приветствуют возможный запрет гаджетов. Учительнице английского и испанского языков Андреа Фонденхофф (Andrea Vondenhoff) такое правило знакомо по школе в другом регионе, где она работала раньше.
Альсдорфская гимназия быстро привыкнет к запрету, уверена собеседница DW. «На уроке замечаешь, что дети действительно более расслаблены и не так часто отвлекаются. Большинство нарушений в моей прежней школе происходило в старших классах. Учащиеся младших классов, напротив, очень хорошо соблюдали правило», - рассказывает Фонденхофф.
Как учитель она видит преимущество строгих мер в том, что ей не нужно постоянно смотреть, чем школьники могут быть тайком заняты в своих мобильниках.
Подготовка к цифровизации - без личных смартфонов
Решение руководства гимназии пойти по пути нововведений не является неожиданным. Эта школа не первый год показывает, что перемены возможны. В 2013 году она получила Немецкую школьную премию за подход к обучению, основанный на ответственности и самостоятельности. Три года спустя она первой из немецких школ ввела скользящий график, чтобы совместить школьные часы и биоритм подростков.
Гимназия продвигает цифровизацию: у всех ребят есть доступ к учебным планшетным компьютерам, в школе имеются помещения для видеосъемки по технологии хромакей и собственная студия для записи подкастов. Некоторые ученики выступают в роли наставников, помогая другим в случае проблем с освоением IT.
Директор учебного заведения Мартин Вюллер (Martin Wüller) не согласен с тем, что запрет на смартфоны в личных целях помешает школьникам в знакомстве с современными технологиями. Речь идет не о том, чтобы демонизировать или запретить цифровизацию, а об отвлекающих факторах, поясняет руководитель гимназии в беседе с DW.
«Мы видели пяти- и шестиклассников, которые на переменах лишь пялились в смартфоны и играли в онлайн-игры. Как школьное сообщество, мы решили, что школа - это еще и коммуникация друг с другом, беседы, смех и взаимодействие», - говорит он.
Спад кибертравли как возможный эффект
Эффективность запрета смартфонов в школах изучал специалист в области педагогики и преподаватель Аугсбургского университета Клаус Цирер (Klaus Zierer). Он даже подготовил для властей Гессена экспертное заключение по профильному законопроекту.
Эксперт выступил с однозначным призывом: никаких смартфонов в начальных классах и запрет этих гаджетов с незначительными послаблениями для учеников постарше. Его команда определила, что в школах, где запрет на использование гаджетов на уроках введен и поддерживается педагогами, среда стала более благоприятной.
«Запреты на смартфоны ведут к тому, что сокращается время на травлю в киберпространстве, потому что школа часто выступает местом, где происходит подобное», - подчеркивает Цирер в беседе с DW, приводя в качестве примера фотографии из школьных уборных.
Запрещены ли смартфоны в школах в других странах Европы
В школах Италии и Франции смартфоны запрещены уже долгое время. С 2024 года аналогичная практика введена в Нидерландах. В Великобритании такой шаг присутствует в рекомендациях для учебных заведений, однако не является обязательным. Но в немецком обществе подобная идея по-прежнему встречает сопротивление.
Скепсис проявляют прежде всего представители интересов школьников и профсоюзы. По их мнению, запрет на использование гаджетов лишь перенесет проблему на свободное от занятий время. Вместо этого детей и подростков следует уже в школе обучать ответственному обращению со смартфонами.
Но Клаус Цирер не согласен с этим. В 10, 11, 12 лет ребенок не может ответственно обращаться со своим смартфоном, объясняет он. Требование подобной практики является чрезмерным, убежден специалист в области педагогики. Строгие меры действуют и в отношении алкоголя, наркотиков и в правилах дорожного движения, указывает преподаватель.
«Запрет для детей в определенном возрасте неплох и является выражением ответственности старшего поколения за молодое: мы знаем об опасностях и хотим соответствующим образом защитить наших детей, чтобы шаг за шагом выработать у них навыки (восприятия получаемой через смартфон информации. - прим.ред.)», - добавляет он.
Подвижность и общение вместо мобильников
Проведенное в Англии исследование подтверждает слова эксперта. Свои оценки в школах, где действует запрет на использование смартфонов, улучшили прежде всего ученики из разряда неуспевающих. И это неудивительно, если принять во внимание результаты анализа, подготовленного неправительственной организацией Common Sense Media.
По ее сведениям, в США в 2024 году половине школьников от 11 до 17 лет в течение учебного дня приходило на смартфоны 60 разнообразных уведомлений. Подростки с 16 лет проводят онлайн до 70 часов в неделю, отмечает Клаус Цирер, ссылаясь на проводимые в Германии исследования.
«Нам следует предложить школьникам то, чего нет в их жизни. Времени перед экраном у них в избытке дома. Вместо этого им необходимо больше подвижности, больше взаимодействия и больше социального опыта, чтобы развить эмпатию и навык общения», - убежден преподаватель.