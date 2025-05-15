В Нарве торжественно открылся новый завод, работу на котором получат до 50 новых сотрудников

Открытие нового завода подтверждает статус Fortaco как одного из крупнейших, гибких и надежных стратегических партнеров в области изготовления стальных компонентов в Европе.

Fortaco Estonia - один из крупнейших работодателей в городе, на предприятии по трудовому договору работают 420 человек. Новый завод создаст рабочие места для еще 40-50 сотрудников.

Открытие завода Fortaco Group в Нарве, 15 мая 2025 года. Фото: Анна Маркова / Fortaco Group

«Благодаря новым технологиям мы ещё больше укрепляем наши конкурентные позиции, эффективно удовлетворяем потребности как существующих, так и новых клиентов, одновременно оптимизируя процессы для повышения точности и производительности. Мы с уверенностью движемся вперед, делая ставку на устойчивый рост, инновации и командную работу», - говорит Лариса Шабунова, исполнительный директор завода Fortaco Estonia.

Новый завод предлагает конкурентоспособные решения и высокий уровень качества операционных процессов благодаря передовой производственной линии, современному оборудованию для предварительной обработки, сварочным роботам и ЧПУ-станкам, которые существенно увеличивают производственные мощности и обеспечивают еще более высокое качество продукции. С установленным новым оборудованием завод представляет собой предприятие полного цикла - от обработки сырья до покраски и сборки, что значительно повышает общую эффективность производства.

Среди нового оборудования - прогрессивные станки с магнитными столами, позволяющими быстро менять заготовки, два гибочных пресса мощностью 600 тонн для высокоточного профилирования, новые сварочные роботы с лазерным управлением для максимальной точности сварки, а также крупный обрабатывающий центр, работающий как единое целое или как две независимые машины, что дает гибкость при выполнении различных задач.