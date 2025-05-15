Оппозиция выдвинула вотум недоверия вице-мэру Таллинна

Причинами вотума недоверия подписавшие его называют игнорирование проблем нуждающихся людей, отсутствие руководства, пренебрежение к персоналу и социальной системе, отсутствие сочувствия и стратегического видения, разрушение социальной сплоченности и неравное и политически мотивированное отношение к персоналу.

По мнению заместителя председателя Таллиннского городского собрания Моники Хауканымм, нынешнее руководство города и вице-мэр Карл Сандер Казе не ценят социальных работников. «Вице-мэр Казе не смог отстоять свою сферу деятельности, ему не хватает знаний, лидерских качеств, а главное - неумения или нежелания поставить на первое место нуждающихся людей в Таллинне», - сказала Хауканымм.

Член комиссии по социальным вопросам и здравоохранению Таллиннского городского собрания и заместитель председателя фракции EKRE Урмас Рейтельманн считает, что в социальной сфере происходит такая же левацкая централизация, как и в других областях, пораженных левым экстремизмом и коррупцией.