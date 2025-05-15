Полиция разыскивает Рекардо, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против личности

В начале мая в полицию Тарту поступил звонок о том, что неизвестный мужчина напал на другого мужчину с острым предметом. Пострадавшего доставили в больницу на машине Скорой помощи. Собранные на данный момент доказательства дают основания подозревать в совершении преступления 25-летнего Рекардо. Он может использовать и другие имена.

Подозреваемый говорит по-эстонски, он худощавого телосложения, у него карие глаза и каштановые волосы.