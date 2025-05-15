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Полиция разыскивает Рекардо, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против личности

Подозреваемый в тяжком преступлении против личности Рекардо.
Подозреваемый в тяжком преступлении против личности Рекардо. Фото: PPA

Полиция просит население оказать содействие в установлении местонахождения 25-летнего Рекардо, который нанес телесные повреждения потерпевшему и украл его телефон. Подозреваемый уклоняется от процессуальных действий.

В начале мая в полицию Тарту поступил звонок о том, что неизвестный мужчина напал на другого мужчину с острым предметом. Пострадавшего доставили в больницу на машине Скорой помощи. Собранные на данный момент доказательства дают основания подозревать в совершении преступления 25-летнего Рекардо. Он может использовать и другие имена.

Подозреваемый говорит по-эстонски, он худощавого телосложения, у него карие глаза и каштановые волосы.

Полиция просит всех, у кого есть информация о человеке на фотографии или об инциденте, позвонить по телефону 53 23 1337 или написать по электронной почте deivi.happonen@politsei.ee.

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