Полиция разыскивает Рекардо, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против личности

Полиция просит население оказать содействие в установлении местонахождения 25-летнего Рекардо, который нанес телесные повреждения потерпевшему и украл его телефон. Подозреваемый уклоняется от процессуальных действий.
В начале мая в полицию Тарту поступил звонок о том, что неизвестный мужчина напал на другого мужчину с острым предметом. Пострадавшего доставили в больницу на машине Скорой помощи. Собранные на данный момент доказательства дают основания подозревать в совершении преступления 25-летнего Рекардо. Он может использовать и другие имена.
Подозреваемый говорит по-эстонски, он худощавого телосложения, у него карие глаза и каштановые волосы.
Полиция просит всех, у кого есть информация о человеке на фотографии или об инциденте, позвонить по телефону 53 23 1337 или написать по электронной почте deivi.happonen@politsei.ee.