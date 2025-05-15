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Загрязнение воды, затронувшее окрестности Тарту, может иметь два возможных источника

Перевод: Сергей Светлов
В водопроводной трубе, раскопанной рядом с детским садом в Сойнасте, был обнаружен засор, вызванный оставленным внутри синем бумажным материалом.
В водопроводной трубе, раскопанной рядом с детским садом в Сойнасте, был обнаружен засор, вызванный оставленным внутри синем бумажным материалом. Фото: Kristjan Teedema

Поиск источников загрязнения водопроводной воды, вызвавшего в последние недели у сотен людей в населенных пунктах Юленурме, Тырванди и Сойнасте в волости Камбья под Тарту различные кишечные расстройства, продолжается. Однако к четвергу днем Tartu Veevärk (Тартуская система водоснабжения) выявил два возможных источника проблемы.

Первый из них обнаружен в непосредственной близости от детского сада Laululind в Сойнасте, где во вторник начали раскопки подозрительной трубы. Как объяснил руководитель Tartu Veevärk Тоомас Капп, в этой трубе был найден так называемый синий бумажный материал, который используется при сварке пластиковых труб, чтобы предотвратить попадание воды во время работ.

«Если такой материал не удален должным образом после строительства или ремонта, он может остаться внутри трубы и привести к нестабильности качества воды, - отметил Капп. - Пока неизвестно, откуда и почему появился этот материал, а также как долго он мог собирать на себя загрязнения. Это вопрос качества работы строителей».

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