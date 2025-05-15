Загрязнение воды, затронувшее окрестности Тарту, может иметь два возможных источника

Поиск источников загрязнения водопроводной воды, вызвавшего в последние недели у сотен людей в населенных пунктах Юленурме, Тырванди и Сойнасте в волости Камбья под Тарту различные кишечные расстройства, продолжается. Однако к четвергу днем Tartu Veevärk (Тартуская система водоснабжения) выявил два возможных источника проблемы.
Первый из них обнаружен в непосредственной близости от детского сада Laululind в Сойнасте, где во вторник начали раскопки подозрительной трубы. Как объяснил руководитель Tartu Veevärk Тоомас Капп, в этой трубе был найден так называемый синий бумажный материал, который используется при сварке пластиковых труб, чтобы предотвратить попадание воды во время работ.