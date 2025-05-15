Загрязнение воды, затронувшее окрестности Тарту, может иметь два возможных источника

Первый из них обнаружен в непосредственной близости от детского сада Laululind в Сойнасте, где во вторник начали раскопки подозрительной трубы. Как объяснил руководитель Tartu Veevärk Тоомас Капп, в этой трубе был найден так называемый синий бумажный материал, который используется при сварке пластиковых труб, чтобы предотвратить попадание воды во время работ.

«Если такой материал не удален должным образом после строительства или ремонта, он может остаться внутри трубы и привести к нестабильности качества воды, - отметил Капп. - Пока неизвестно, откуда и почему появился этот материал, а также как долго он мог собирать на себя загрязнения. Это вопрос качества работы строителей».