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Прокуроры нескольких стран обвиняют сотрудников НАТО в коррупции при заключении контрактов на закупку вооружений

Перевод: Сергей Светлов
Логотип НАТО на неформальной встрече министров иностранных дел альянса в Турции 14 мая 2025 года.
Логотип НАТО на неформальной встрече министров иностранных дел альянса в Турции 14 мая 2025 года. Фото: OZAN KOSE/AFP/Scanpix

Прокуратура Бельгии сообщила о расследовании возможного коррупционного дела, связанного с контрактами на поставку вооружений, в котором замешаны нынешние и бывшие сотрудники НАТО. В Бельгии были задержаны два человека, один из которых уже освобожден, а в Нидерландах арестован 58-летний бывший сотрудник министерства обороны и еще два человека.

Расследование сосредоточено на возможных нарушениях при заключении контрактов НАТО на закупку таких видов вооружений, как боеприпасы и беспилотники. По данным бельгийской прокуратуры, сотрудники расположенного в Люксембурге Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) могли передавать конфиденциальную информацию оборонным предприятиям и получать за это незаконное вознаграждение.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, существуют признаки того, что деньги, полученные незаконным путем, отмывались через создание консалтинговых фирм. Подозреваемым предъявлены обвинения в участии в преступной группировке, активной и пассивной коррупции, а также в отмывании денег.

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