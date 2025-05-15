Прокуроры нескольких стран обвиняют сотрудников НАТО в коррупции при заключении контрактов на закупку вооружений

Прокуратура Бельгии сообщила о расследовании возможного коррупционного дела, связанного с контрактами на поставку вооружений, в котором замешаны нынешние и бывшие сотрудники НАТО. В Бельгии были задержаны два человека, один из которых уже освобожден, а в Нидерландах арестован 58-летний бывший сотрудник министерства обороны и еще два человека.
Расследование сосредоточено на возможных нарушениях при заключении контрактов НАТО на закупку таких видов вооружений, как боеприпасы и беспилотники. По данным бельгийской прокуратуры, сотрудники расположенного в Люксембурге Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) могли передавать конфиденциальную информацию оборонным предприятиям и получать за это незаконное вознаграждение.