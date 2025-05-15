Зеленский отправит на переговоры в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Украины

Он отметил низкий уровень российской делегации, однако заявил, что отправляет украинских чиновников на переговоры «из уважения к президентам Трампу и Эрдогану».

По словам Зеленского, так как президент РФ Владимир Путин не прилетел на переговоры, то ему, главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ в Стамбуле «делать нечего», передает «РБК-Украина».

Он добавил, что основная цель переговоров в Стамбуле - прекращение огня.