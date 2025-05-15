Чт, 15.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Прокуратура готовится предъявить обвинение депутату Рийгикогу Тынису Мёльдеру

Перевод: Сергей Светлов
Подозреваемые Тынис Рийск и Тынис Мёльдер. На заднем плане - охотничий домик Кыо.
Подозреваемые Тынис Рийск и Тынис Мёльдер. На заднем плане - охотничий домик Кыо. Фото: Kollaaž

Государственная прокуратура завершает последние процессуальные действия для предъявления уголовного обвинения депутату Рийгикогу Тынису Мёльдеру, однако перед передачей дела в суд парламент должен принять решение о снятии с него депутатской неприкосновенности.

Государственный прокурор Лийз Вайнова сообщила Postimees, что прокуратура уже передала результаты досудебного разбирательства адвокатам для ознакомления и рассмотрела поступившие от них ходатайства. В настоящее время прокуратура готовится к следующим процессуальным шагам.

«При этом следует учитывать, что в данном уголовном деле подозреваемым является депутат Рийгикогу. Предъявить обвинение депутату можно только после снятия с него депутатской неприкосновенности. Для этого прокуратура должна подать соответствующее ходатайство через канцлера юстиции, который, ознакомившись с материалами уголовного дела, должен решить, будет ли он предлагать парламенту рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности», - объяснила Вайнова.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх