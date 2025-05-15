Прокуратура готовится предъявить обвинение депутату Рийгикогу Тынису Мёльдеру

Государственная прокуратура завершает последние процессуальные действия для предъявления уголовного обвинения депутату Рийгикогу Тынису Мёльдеру, однако перед передачей дела в суд парламент должен принять решение о снятии с него депутатской неприкосновенности.
Государственный прокурор Лийз Вайнова сообщила Postimees, что прокуратура уже передала результаты досудебного разбирательства адвокатам для ознакомления и рассмотрела поступившие от них ходатайства. В настоящее время прокуратура готовится к следующим процессуальным шагам.