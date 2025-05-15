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Налоговое спокойствие продлилось недолго: подоходный налог вырастет до 24% (1)

Перевод: Валерия Ермакова
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн.
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн. Фото: Teele Toova

Финансовая комиссия Рийгикогу на внеочередном заседании приняла решение направить на первое чтение законопроекты об отмене налога на безопасность и внесении связанных с этим изменений.

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн объяснила, что целью изменений является обеспечение стабильного финансирования оборонных расходов государства. Для этого с 2026 года предлагается повысить общую ставку подоходного налога до 24%, а налог на предпринимательский доход - до 22%. Также с июля 2025 года вступает в силу повышение ставки НСО до 24%, которое теперь станет бессрочным.

«Что касается налога на прибыль, мы возвращаемся к простой, единой и более благоприятной для предпринимателей системе: налогом облагается только распределенная прибыль, а не текущая. Это стимулирует развитие предпринимательства и экономический рост», - подчеркнула Аккерманн.

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