Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн объяснила, что целью изменений является обеспечение стабильного финансирования оборонных расходов государства. Для этого с 2026 года предлагается повысить общую ставку подоходного налога до 24%, а налог на предпринимательский доход - до 22%. Также с июля 2025 года вступает в силу повышение ставки НСО до 24%, которое теперь станет бессрочным.