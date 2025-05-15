Bloomberg: США предложили возродить Совет Россия-НАТО

Агентство напоминает, что Москва до сих пор уклонялась от предложения США о прекращении огня. Этот план, в частности, предполагает замораживание конфликта, признание российского контроля над Крымом и снятие американских санкций, наложенных на Россию из-за войны. Украина, согласно плану США, получит надежные гарантии безопасности и возможность развивать свои вооруженные силы.

Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году. Его целью было заявлено развитие сотрудничества и координация военно-политических действий между РФ и государствами-членами Североатлантического альянса. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Совет Россия-НАТО фактически прекратил свою деятельность. Последняя встреча в таком формате прошла в январе 2022-го.