Bloomberg: США предложили возродить Совет Россия-НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа предложила возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия-НАТО, пишет агентство Bloomberg в четверг, 15 мая, со ссылкой на осведомленный источник. Это предложение, по его словам, было недавно включено в американский план мирного урегулирования российско-украинской войны, пишет Deutsche Welle.
Агентство напоминает, что Москва до сих пор уклонялась от предложения США о прекращении огня. Этот план, в частности, предполагает замораживание конфликта, признание российского контроля над Крымом и снятие американских санкций, наложенных на Россию из-за войны. Украина, согласно плану США, получит надежные гарантии безопасности и возможность развивать свои вооруженные силы.
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году. Его целью было заявлено развитие сотрудничества и координация военно-политических действий между РФ и государствами-членами Североатлантического альянса. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Совет Россия-НАТО фактически прекратил свою деятельность. Последняя встреча в таком формате прошла в январе 2022-го.