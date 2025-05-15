Кристен Михал вновь баллотируется в председатели Партии реформ

Со всей Эстонии в правление партии баллотируются Йоко Алендер, Вильяр Яаму, Марио Кадастик, Эркки Келдо, Урмас Клаас, Эрик-Нийлес Кросс, Урмас Круузе, Калле Лаанет, Хана Лахе, Марис Лаури, Михкель Леэс, Юрген Лиги, Марко Михкельсон, Каупо Нылвак, Урмас Паэт, Ханно Певкур, Ынне Пиллак, Хейди Пурга, Мати Райдма, Сигне Рийсало, Луиза Рыйвас, Андрес Сутть и Оксана Тандит.

Согласно уставу партии, в состав правления Партии реформ избирают одного кандидата из Северного, одного из Южного и одного из Западного региона. От Северного региона баллотируются Яаника Кяэрст, Маарья Метстак, Марис Тоомель и Март Вырклаэв. Кандидаты от Южного региона - Майт Аллас и Мадис Тимпсон. Кандидат от Западного региона - Антти Лейгри.

Председателя и членов правления изберут в период с 30 мая по 6 июня. Председатель и члены правления будут утверждены 8 июня на конгрессе партии в Пярну на следующие два года.