Ида-Вирумаа продолжает лидировать по безработице, несмотря на развитие промышленности

В первом квартале 2025 года в Эстонии насчитывалось 64 200 безработных, а уровень безработицы достиг 8,6% - это самый высокий показатель за последние 12 лет. В Ида-Вирумаа уровень безработицы составил 12,7%, при этом в уезде по-прежнему самое большое число безработных в стране, пишет Rus.ERR.