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Ида-Вирумаа продолжает лидировать по безработице, несмотря на развитие промышленности

Безработица. Иллюстративное фото
Безработица. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В первом квартале 2025 года в Эстонии насчитывалось 64 200 безработных, а уровень безработицы достиг 8,6% - это самый высокий показатель за последние 12 лет. В Ида-Вирумаа уровень безработицы составил 12,7%, при этом в уезде по-прежнему самое большое число безработных в стране, пишет Rus.ERR

В Кассе по безработице сейчас предлагают более 500 вакансий в различных сферах, и специалисты отмечают, что для получения квалифицированной работы соискателям необходимо проходить обучение.

Новый производственный корпус завода Fortaco в Нарве требует высококвалифицированных работников с продвинутыми техническими знаниями, что отражает рост промышленного сектора в регионе и усиливающуюся конкуренцию за квалифицированные кадры.

Руководитель Ида-Вирумаского бюро Аннеки Теэлахк прогнозирует, что в ближайшие два года уровень безработицы в Ида-Вирумаа снизится благодаря развитию промышленности и активному сотрудничеству с работодателями.

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