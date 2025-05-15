Масштабный проект: в Таллинне построят новый тоннель для пешеходов и транспорта

Таллиннское горсобрание в четверг одобрило проект соглашения между городом Таллинном, Rail Baltic Estonia (RBE) и Ülemiste City, в результате которого будет построен подземный тоннель, соединяющий Ülemiste City с остальной частью Таллинна.
Тоннель будет построен в направлении улицы Кантси, где сейчас находится пешеходный виадук через железную дорогу. По словам вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ), новым тоннелем смогут пользоваться как общественный транспорт, так и другие транспортные средства, а также велосипедисты и пешеходы.