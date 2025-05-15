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Масштабный проект: в Таллинне построят новый тоннель для пешеходов и транспорта

Перевод: Валерия Ермакова
В Ülemiste City появится новый тоннель.
В Ülemiste City появится новый тоннель. Фото: Sander Ilvest

Таллиннское горсобрание в четверг одобрило проект соглашения между городом Таллинном, Rail Baltic Estonia (RBE) и Ülemiste City, в результате которого будет построен подземный тоннель, соединяющий Ülemiste City с остальной частью Таллинна.

Тоннель будет построен в направлении улицы Кантси, где сейчас находится пешеходный виадук через железную дорогу. По словам вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ), новым тоннелем смогут пользоваться как общественный транспорт, так и другие транспортные средства, а также велосипедисты и пешеходы.

«Предстоящее соглашение означает, что город сможет заключить с государством, а точнее с Rail Baltic Estonia (RBE), договор о финансировании, который позволит двигаться дальше. После подписания соглашения RBE сможет объявить тендер и приступить к строительству», - пояснил Пере.

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